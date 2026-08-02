هل يستطيع الطالب تغيير مساره في البكالوريا المصرية "لو غير رأيه"؟|التعليم ترد

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في نظام البكالوريا المصرية ، يمكن للطالب تغيير مساره إذا أراد ذلك بعد العام الأول من شهادة البكالوريا (الصف الثاني الثانوي)

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر المواعيد المقررة التى سيتاح فيها تغيير المسار لطلاب البكالوريا المصرية ، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور بضرورة متابعة الموقع الرسمي للوزارة دائمًا لمعرفة كيف يمكن للطالب أن يحول من مساره إلى مسار أخر عن طريق دراسة مادة تخصص أخرى غير التي تم دراستها .

وقالت وزارة التربية والتعليم : أنه على سبيل المثال، إذا اختار الطالب مسار الآداب والفنون، وقرر بعد العام الأول من شهادة البكالوريا (الصف الثاني الثانوي) التغيير إلى مسار الأعمال، يقوم بدراسة مادة المحاسبة أو إدارة الأعمال بجانب مادتي التخصص في هذا المجال، وهما الاقتصاد (مستوى متقدم) والرياضيات ، وبذلك تصبح مؤهلًا للتقدم لجميع الكليات التي يدخلها هذا المسار.

ونشر موقع صدى البلد أسئلة وإجابات رسمية من وزارة التربية والتعليم ، تحسم الجدل حول تفاصيل نظام البكالوريا المصرية لتعريف الطلاب والأهالي بكافة التفاصيل .

أين يستطيع الطالب أن يجد معلومات عن البكالوريا وتحديثاتها دائمًا؟

نظام البكالوريا المصرية هو نظام تعليمي جديد؛ لذلك ينصح بمتابعة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتبارها المصدر الأساسي والموثوق للمعلومة.



وأي مصدر آخر للمعلومات غير القنوات الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمثل اجتهادات شخصية لأصحابها، ما لم تُعزز بمصدر وزاري ممثل في تصريح رسمي أو خبر موثق ومنشور على صفحات الوزارة.

ما الفرق بين دراسة المواد بشكل عام في العام الأول من شهادة البكالوريا (الصف الثاني الثانوي) والدراسة المتقدمة في العام الثاني لشهادة البكالوريا (الصف الثالث الثانوي)؟

محتوى المواد المتقدمة أكثر تخصصًا، وأكثر تنوعًا من ناحية التطبيقات العملية.

مثال: الكيمياء في مسار الهندسة وعلوم الحاسب في العام الأول ستشترك في جميع المعلومات الأساسية مع مادة الكيمياء التي سيدرسها طلاب مسار الطب وعلوم الحياة في المسار التخصصي كمستوى متقدم، لكن هناك بعض الموضوعات التي سيتم إضافتها أو دراستها بشكل أعمق، لتتناسب مع طالب ينوي التخصص في الطب أو العلوم.

هل هناك مواد خارج المجموع في البكالوريا؟

في العام الثاني من شهادة البكالوريا، يتم تدريس التربية الدينية كمادة أساسية إلزامية، لكنها خارج المجموع، إلا أن نسبة النجاح اللازمة لها هى من ٧٠٪.





كم عدد المحاولات المتاحة لإعادة الاختبار في البكالوريا المصرية ؟

يجوز للطالب فى الصف الثاني الثانوي (البكالوريا) دخول الامتحان مرتين في ذات عام تقدمه؛ بحيث يؤدي الطالب امتحان أول مرة مجانًا في شهر مايو، ويمكنه دخول امتحان ذات المواد أو بعضها في دور يوليو في ذات العام الدراسي برسوم تحددها الوزارة.



ويجوز للطالب فى الصف الثالث الثانوي (البكالوريا) دخول الامتحان مرتين في ذات عام تقدمه؛ بحيث يؤدي الطالب امتحان أول مرة مجانًا في شهر يونيو، ويمكنه دخول امتحان ذات المواد أو مواد الصف الثاني الثانوي في ذات العام الدراسي برسوم تحددها الوزارة.



هل تنسيق البكالوريا مثل الثانوية العامة؟ إذا لم أستطع الالتحاق بكلية طب على سبيل المثال، هل سأستطيع الالتحاق بكليات أخرى، أم لابد لي من الالتحاق بالجامعات الخاصة؟



تم تطوير البكالوريا بمساراتها الأربعة، ومواد التخصص، وجميع ما يخص البكالوريا بالتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لأن التنسيق في الجامعات يقع تحت مسئولية كل من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



تنسيق البكالوريا ينطبق عليه جميع معايير التنسيق الخاص بالثانوية العامة، وبالتالي في حالة أن طالب مسار الطب وعلوم الحياة، على سبيل المثال، لم يستطع الالتحاق بكلية الطب، وسيلتحق بالكلية التالية لها المتاحة بالتنسيق، تمامًا مثل تنسيق الثانوية العامة؛ لأن تنسيق البكالوريا يصدر عن جهات التنسيق نفسها، ولا صحة لما يشاع بأن طلاب البكالوريا لا بد أن يلتحقوا بالجامعات الخاصة.





ما الكليات التي يؤهل دراسة كل مسار للالتحاق بها؟



قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد قائمة كاملة بالكليات والتخصصات الجامعية التابعة لكل مسار.



وقد تم نشر تلك القائمة مسبقًا على صفحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصفحة رئاسة مجلس الوزراء ، يرجى الاطلاع على تلك القائمة، وتحديد أولويات التخصصات الجامعية المناسبة من أجل تقييم المجهود المطلوب أكاديميًّا وعمليًّا من خلال المشروعات العملية اللازمة والمجتمعية المرجحة للالتحاق بتلك الكلية والتحضير الجيد لمواد التخصص خلال العامين الثاني والثالث لشهادة البكالوريا بما يتناسب مع الدراسة الجامعية.