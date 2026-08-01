وساطة ياسين منصور لم تنجح.. تفاصيل مبادرة لإنهاء الخلاف بين الخطيب وهاني أبو ريدة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ معلوماتها تشير إلى وجود محاولة جرت أمس لتحسين العلاقات وتهدئة الأجواء بين المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة لم يكن الوصول إلى مصالحة، وإنما العمل على تخفيف حدة التوتر بين الطرفين.

وأضافت مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه المحاولة قام بها المهندس ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، حيث سعى إلى تقريب وجهات النظر بين رئيس النادي الأهلي ورئيس اتحاد الكرة، في إطار مساعٍ لاحتواء الخلاف القائم بين الجانبين.

وأوضحت الإعلامية أن المعلومات المتوافرة لديها تفيد بأن هذه الجلسة «لم تسر بشكل جيد»، ولم تحقق المستهدف منها في الوصول إلى حالة من التوافق بين محمود الخطيب وهاني أبو ريدة، مضيفة أن المؤشرات توحي بأن الخلاف والصدع بين الطرفين لا يزالان كبيرين، ولم تنجح هذه المحاولة في إنهائه أو تضييق هوة الخلاف بينهما.



