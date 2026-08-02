جامعة دمنهور تدشن مبادرة "تأهيل طلاب البكالوريا" لمواكبة متطلبات العصر الرقمي

بدأت جامعة دمنهور اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026، تنفيذ مبادرة “تأهيل طلاب البكالوريا لمسار الهندسة وعلوم الحاسب”.

وذلك في إطار دورها المجتمعي وحرصها على ربط التعليم قبل الجامعي بمتطلبات سوق العمل وتخصصات المستقبل، وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم.

جاءت المبادرة برعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور عمرو أبو هاني، القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور سعيد عشيبة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق بين كلية الحاسبات والمعلومات والإدارة التعليمية بمركز النوبارية، وتستهدف طلاب المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق بمسار الهندسة وعلوم الحاسب ضمن نظام شهادة البكالوريا المصرية.

وتنعقد فعاليات التدريب خلال الفترة من 2 أغسطس حتى 4 أغسطس 2026، بمقر مدرسة النوبارية الرسمية للغات، ويحاضر في الدورة المهندس عبد الرحمن سعد، المعيد بقسم علوم الحاسب بالكلية.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو أبو هاني، أن المحاور التدريبية للمبادرة تتضمن تعريف الطلاب بالمفاهيم الأساسية لعلوم الحاسب، وتشمل: مفهوم البرمجة، المتغيرات، العمليات الحسابية والمنطقية، جمل الإدخال والإخراج، والبرمجة الشرطية.

وأضاف "أبو هاني" أن الدورة تهدف إلى إكساب الطلاب المهارات الأساسية في التفكير الخوارزمي وحل المشكلات، وتمهيد الطريق أمامهم لاستكمال دراستهم التخصصية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لجامعة دمنهور، وتهدف إلى بناء جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتأهيله مبكراً لسوق العمل المحلي والإقليمي.

وتجدد جامعة دمنهور التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم لطلاب المدارس، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية بمحافظة البحيرة، بما يسهم في تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" في بناء الإنسان المصري.