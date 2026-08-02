البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة.. تفاصيل كاملة تشرح نظامها الدراسي ومساراتها

تتساءل العديد من الأسر المصرية حاليا عن تفاصيل نظام البكالوريا المصرية لحسم الجدل المثار على السوشيال ميديا بشأنها

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن تفاصيل نظام البكالوريا المصرية للرد على كافة الأسئلة المثارة .

ما هي شهادة البكالوريا المصرية؟



شهادة البكالوريا المصرية هي النظام الدراسي الوطني الجديد للمرحلة النهائية للتعليم قبل الجامعي في جمهورية مصر العربية.



ولقد حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحليل الأنظمة المحلية القائمة، ودراسة التجارب التعليمية الرائدة حول العالم أثناء تطوير البكالوريا المصرية؛ للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تصميم المناهج، وأساليب التقييم، وتنمية مهارات الطلاب؛ بهدف تصميم نظام وطني متكامل يدمج مميزات النظم الدولية، ويراعي خصوصية المجتمع المصري، واحتياجاته التنموية.

وتعطي البكالوريا المصرية الأولوية للطلاب بصفتهم قلب العملية التعليمية، بحيث لا يقتصر عامهم الدراسي على تلقي المعرفة، بل المشاركة الفعالة في تطبيقها في مواقف حياتية مختلفة؛ بهدف تمكين الطلاب من المنافسة في البيئات الأكاديمية والنجاح في الحياة الجامعية والعملية.

وتهدف البكالوريا إلى إعداد طلاب قادرين على التعامل مع متغيرات سوق العمل، من خلال تعزيز مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، وتنمية روح المبادرة والعمل الجماعي.

تقليل ضغوط الاختبار الواحد

من السمات الأساسية لنظام البكالوريا المصرية الجديد تخفيف الضغوط المرتبطة بالاختبار الواحد نظرًا لأنها تتيح أكثر من فرصة للتقدم للاختبارات النهائية؛ حيث تمنح الفرصة للطلاب لإظهار مستواهم الأكاديمي الفعلي، وتجاوز الحالات

الطارئة حال حدوثها، بما يحقق العدالة التعليمية للطلاب.



المعارف والمهارات في البكالوريا المصرية



كما يراعي نظام البكالوريا المصرية تنوع المعارف والمهارات المطلوبة لطلاب القرن الحادي والعشرين، من خلال أربعة مسارات تخصصية جديدة بدلاً من مسارين فقط، لإعطاء الطلاب المساحة الكافية لاستكشاف المجالات العلمية والإنسانية، والتطبيقية الحديثة، بما يتوافق مع قدراتهم، وطموحاتهم المستقبلية.



كما يمتد نظام البكالوريا المصرية ليشمل تنمية شخصية الطلاب، وتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية، من خلال برامج وأنشطة تطبيقية تسهم في اكتساب المهارات الحياتية، وبناء شخصية قادرة على الموازنة بين التعلم والتفاعل الإيجابي مع المجتمع.



وبذلك، تشكل شهادة البكالوريا المصرية رحلة تعليمية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل من الطلاب، يمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تمكنه من الإسهام الفاعل في بناء مستقبل مصر.

مميزات مناهج البكالوريا المصرية



* تعتمد مناهج البكالوريا على منهجية تعليمية حديثة تقدم محتوى تعليميًّا تفاعليًّا متسلسلا بنظام يحقق فهمًا أعمق لدى الطلاب.



* تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع العديد من المؤسسات التعليمية العالمية للإستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المناهج، على سبيل المثال التعاون مع هيئة البكالوريا الدولية في تصميم ومراجعة مناهج البكالوريا المصرية، لضمان جودة المناهج، وتوافقها مع الممارسات الدولية.



* تعزيز تدريس المواد العلمية واللغات الأجنبية، من خلال توسيع مجالات التعاون مع المراكز الثقافية الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب في مهارات التواصل الأكاديمي على المستوى العالمي.



* تتضمن الكتب الدراسية مساحات تعليمية مخصصة لاكتساب المهارات الأساسية لدى الطلاب، مثل: مهارات التحليل والاستدلال، والتفكير النقدي، والتوازن في إصدار الأحكام، والتفسير المدعوم بالأدلة.



* استعانت الوزارة بالخبرات اليابانية، بهدف تطوير جودة تعليم المواد العلمية، ومواكبة أحدث المعايير العلمية المعتمدة في الاختبارات الدولية.



* تم تصميم مناهج البكالوريا المصرية بعد مراجعة المناهج التعليمية للسنوات السابقة، بما يحقق نواتج تعلم واضحة ( وهي عبارات توضح ما يتوقع أن يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات وقيم وما يستطيع فهمه وتطبيقه بعد دراسة محتوى تعليمي)، وهى قابلة للقياس، تنعكس على أداء الطلاب، وبما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.



النظام الدراسي لـ البكالوريا المصرية



* يقوم نظام البكالوريا على هيكل دراسي متدرج يتيح للطلاب بناء أساس معرفي يمهد للانتقال إلى سنوات التخصص، وذلك وفقًا لاهتماماتهم وقدراتهم.



* يبدأ النظام بما يُعرف بالسنة التمهيدية لشهادة البكالوريا (الصف الأول الثانوي)، وهي سنة تحضيرية تعد الطلاب للالتحاق بسنتي شهادة البكالوريا المصرية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)؛ حيث يكتسبون خلالها المهارات الأساسية اللازمة للتعلم المتقدم.



وتعد السنة التمهيدية لشهادة البكالوريا المصرية مرحلة تأسيسية لا تدخل ضمن المجموع النهائي للشهادة.



* تبدأ سنوات شهادة البكالوريا الفعلية من السنة الثانية (الصف الثاني الثانوي)، وتمتد على مدار عامين دراسيين يمثلان المرحلة المؤهلة للحصول على الشهادة.



* وخلال هذه المرحلة، يختار الطلاب أحد المسارات الدراسية المتخصصة، بما يتوافق مع اهتماماتهم الأكاديمية، وخططهم المستقبلية. كما يجمع نظام الدراسة بشهادة البكالوريا بين دراسة المواد العامة المشتركة والمواد التخصصية وفقًا للمسار المختار، وتتدرج دراسة المواد التخصصية على النحو التالي:

العام الأول لشهادة البكالوريا: تشمل مادة تخصصية واحدة يدرسها الطلاب من المسار الذي تم اختياره.



العام الثاني لشهادة البكالوريا: يدرس الطلاب فيه مادتين من مواد التخصص، تمثلان الامتداد الأكاديمي، وجوهر التخصص المؤهل للالتحاق بالتخصص الجامعي المرتبط بالمسار.



مسارات البكالوريا المصرية



تتيح المسارات الدراسية التخصصية لشهادة البكالوريا المصرية للطلاب الفرصة لتوجيه رحلتهم التعليمية، بما يتوافق مع توجهاتهم الأكاديمية وطموحاتهم المستقبلية في الدراسة الجامعية.



ويتاح للطلاب الاختيار من بين أربعة مسارات صممت بعناية لتغطي مجالات معرفية متنوعة، بما يؤهلهم للالتحاق بطيف واسع من التخصصات الجامعية. كما تتميز هذه المسارات بالمرونة؛ حيث تضمن إكساب الطلاب مهارات متوافقة مع المتطلبات العالمية، والأنظمة التعليمية الدولية، بما يدعم مبدأ التعلم المستمر، والاستعداد لسوق العمل.



وبذلك، يعكس اختيار المسار التعليمي اهتمامات الطالب الأكاديمية، وتطلعاته المستقبلية، إذ يتيح كل مسار فرصة التعمق في مجموعة من المواد المرتبطة بمجال معرفي محدد.



ومع ذلك، فقد تمت مراعاة ذلك في تصميم هذه المسارات لتحقيق قدر أكبر من المرونة يسمح بمواكبة تطور اهتمامات الطلاب خاصة بعد دراستهم للمادة التخصصية الأولى في أول سنة دراسية من شهادة البكالوريا. ومن ثم، تتيح المنظومة إمكانية تغيير المسار، بما يمنح الطلاب فرصة لإعادة تقييم قدراتهم، وربطها بطموحاتهم المستقبلية بصورة أكثر دقة.



كما يعد الاختيار النهائي للتخصص جزءًا أساسيًّا من عملية اتخاذ قرار الدراسة الجامعية، وامتدادًا طبيعيًّا لتحديد الاهتمامات المهنية.

الصف الأول الثانوي .. سنة أولى بكالوريا

يدرس الطالب مواد اساسية داخل المجموع وهي اللغة العربية والتاريخ واللغة الاجنبية والفلسفة والرياضيات والعلوم

كما يدرس الطالب مواد خارج المجموع الكلي وهي اللغة الاجنبية الثانية والرمجة والذكاء الاصطناعي و"التربية الدينية بنسبة نجاح 70%”

مسار الطب وعلوم الحياة في البكالوريا المصرية



* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا، يختار طلاب مسار الطب وعلوم الحياة مادة واحدة متخصصة: الرياضيات أو الفيزياء.



بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد عامة هى: اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.



* خلال العام الثاني لمسار الطب وعلوم الحياة، يدرس الطلاب مادتي الأحياء (مستوى متقدم) والكيمياء (مستوى متقدم) كأساس أكاديمي للمسار ومؤهل للمرحلة الجامعية. إلى جانب ذلك يدرس الطلاب مادة عامة واحدة وهي مادة التربية الدينية، وهي مادة نجاح ورسوب، بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪، ولا تضاف للمجموع الكلي.

مسار الهندسة وعلوم الحاسب في البكالوريا المصرية



* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا، يختار طلاب مسار الهندسة وعلوم الحاسب مادة واحدة متخصصة: الكيمياء أو البرمجة. بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد عامة وهى: اللغة العربية والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.



* خلال العام الثاني لمسار الهندسة وعلوم الحاسب، يدرس الطلاب مادتي الرياضيات (مستوى متقدم) والفيزياء (مستوى متقدم) كأساس أكاديمي للمسار، ومؤهل للمرحلة الجامعية إلى جانب ذلك، ويدرس الطلاب مادة عامة واحدة، وهي مادة التربية الدينية، وهي مادة نجاح ورسوب بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪، ولا تضاف للمجموع الكلي.



مسار الأعمال في البكالوريا المصرية



* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا، يختار طلاب مسار إدارة الأعمال مادة واحدة متخصصة: إدارة الأعمال أو المحاسبة.



بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد

عامة وهى : اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.



* خلال العام الثاني لمسار الأعمال، يدرس الطلاب مادتي الاقتصاد (مستوى متقدم) والرياضيات كأساس أكاديمي للمسار، ومؤهل للمرحلة الجامعية. بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب مادة عامة واحدة، وهي مادة التربية الدينية وهي مادة نجاح ورسوب بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪، ولا تضاف للمجموع الكلي.

مسار الآداب والفنون في البكالوريا المصرية



* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا، يختار طلاب مسار الآداب والفنون مادة واحدة متخصصة: علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد عامة اللغة العربية والتاريخ المصري، واللغة الأجنبيةالأولى.



* خلال العام الثاني لمسار الآداب والفنون يدرس الطلاب مادتي الجغرافيا (مستوى متقدم) والإحصاء كأساس أكاديمي للمسار ومؤهل للمرحلة الجامعية.

إلى جانب ذلك، يدرس الطلاب مادة عامة واحدة، وهي مادة التربية الدينية، وهي مادة نجاح ورسوب، بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪ ، ولا تضاف للمجموع الكلي.