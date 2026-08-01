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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: الأهلي كان يتطلع إلى بدء تنفيذ خطة لتطوير الكرة المصرية

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن النادي الأهلي أصدر «بيانًا ناريًا» هاجم فيه قرارات اتحاد الكرة الأخيرة، كما رد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على عدد من التصريحات التي أدلى بها المهندس هاني أبو ريدة خلال استضافته في برنامجها الأسبوع الماضي.

وأضافت لميس الحديدي أن الأهلي كان يتطلع إلى بدء تنفيذ خطة لتطوير الكرة المصرية، سبق أن أعلن عنها وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة، للاستفادة من المستوى الجيد الذي ظهر به المنتخب الوطني، إلا أنه اعتبر أن القرارات الأخيرة «لا تدعو للتفاؤل بما هو قادم، بل تسهم في إثارة الأزمات داخل الشارع الرياضي».

وخلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة ON، أوضحت الحديدي أن البيان تناول عدة ملفات، في مقدمتها اختيار عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام، حيث رأى الأهلي أن القرار يثير علامات استفهام، باعتبار أنه سبق أن تولى المنصب ولم يحقق العدالة لغالبية الأندية، وفي مقدمتها الأهلي. كما استعاد البيان، بحسب الحديدي، استخدام مصطلحات مثل «الاحتواء» و«روح البروتوكول»، والتي دفعت النادي في ذلك الوقت إلى إعلان فقدان لجنة الحكام لمصداقيتها واستكمال مسابقة الدوري باللاعبين الشباب.

وأضافت أن البيان تطرق أيضًا إلى ما ورد على لسان حكم تقنية الفيديو في مباراة سيراميكا والأهلي، واعتبره «أمرًا كارثيًا» ونقطة سوداء في منظومة التحكيم المصري، مؤكدًا أن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي، وأن تصريحات حكم الـVAR عززت ما سبق أن حذر منه النادي بشأن وجود شخص من خارج اتحاد الكرة يتدخل في عمل لجنة الحكام.

وأشارت الحديدي إلى أن الأهلي انتقد كذلك ملف الرخصة الأفريقية، معتبرًا أن هناك من لم يلتزم بسداد مستحقات مؤسسات الدولة، ورغم ذلك حصل على الموافقات المطلوبة، في إشارة إلى نادي الزمالك. كما اعترض البيان على منح رئيس اتحاد الكرة شارة التميز للنادي، والتأكيد أن «عقوده صحيحة»، معتبرًا أن هذه العبارة أثارت تساؤلات حول ما إذا كان المقصود التشكيك في صحة عقود الأندية الأخرى، مع تجاهل الفصل بين عقود النشاط الرياضي والحقوق التجارية.

ولفتت إلى أن البيان تناول أيضًا ملف زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن هاني أبو ريدة كان قد وعد الأهلي بتقديم مقترح إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلا أنه، بحسب البيان، أخفى رفض الطلب لمدة أسبوع دون مبرر.

وأكدت لميس الحديدي أن هذه الملفات الأربعة تمثل اتهامات كبيرة وجهها الأهلي إلى رئيس اتحاد الكرة ومجلس الإدارة، مشيرة إلى أن برنامجها كان قد ناقش مع هاني أبو ريدة ملف اختيار رئيس لجنة الحكام، وكذلك ملف الرخصة الأفريقية، وما أثير بشأن عبارة «عقود الزمالك صحيحة» التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

لميس الحديدي الأهلي النادي الأهلي

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