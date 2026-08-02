هتلحق طب أسنان.. مؤشرات القبول في كليات الطب والصيدلة والهندسة بتنسيق المرحلة الأولى

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 واقتراب انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، يزداد اهتمام طلاب الشعب العلمية وأولياء الأمور بالتعرف على مؤشرات تنسيق الجامعات 2026، خاصة لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، باعتبارها الوجهة الأولى لآلاف الطلاب كل عام.

وتستند المؤشرات الحالية إلى مقارنة شرائح مجاميع الثانوية العامة هذا العام بالحدود الدنيا المسجلة في تنسيق العام الماضي، وهي أرقام تمنح الطلاب تصورًا مبدئيًا لطبيعة المنافسة، لكنها لا تمثل الحدود النهائية للقبول، إذ تعتمد النتيجة الرسمية على عدد الناجحين، وتوزيع المجاميع، والطاقة الاستيعابية للكليات، وترتيب رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



كيف يستفيد الطلاب من مؤشرات التنسيق؟

تمثل مؤشرات العام الماضي دليلًا استرشاديًا يساعد الطلاب على بناء قائمة الرغبات بصورة أكثر دقة، لكنها لا تعني ضمان القبول في أي كلية، حيث تختلف الحدود الدنيا سنويًا وفقًا لعدة عوامل، أبرزها نسب النجاح، وعدد الطلاب داخل كل شريحة، والأماكن المتاحة بكل جامعة.

وينصح الطلاب بترتيب الرغبات وفقًا لأولوياتهم الحقيقية، وعدم الاكتفاء بإدراج عدد محدود من الكليات، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي التي يحددها مكتب التنسيق.



مؤشرات تنسيق كليات الطب البشري 2026

أظهرت نتائج تنسيق العام الماضي أن كليات الطب البشري جاءت ضمن أعلى الكليات من حيث الحدود الدنيا، حيث سجلت:

هندسة البترول والتعدين جامعة السويس: 305 درجات.

طب القاهرة: 303.5 درجة.

طب المنصورة: 303.5 درجة.

طب الزقازيق: 303 درجات.

طب الإسكندرية: 302.5 درجة.

طب فاقوس: 302.5 درجة.

طب دمياط: 302.5 درجة.

طب كفر الشيخ: 301.5 درجة.

طب طنطا: 301.5 درجة.

طب عين شمس: 301 درجة.

طب بورسعيد: 300.5 درجة.

طب سوهاج: 300.5 درجة.

طب المنوفية بشبين الكوم: 300.5 درجة.

طب بنها: 300.5 درجة.

طب قناة السويس بالإسماعيلية: 300 درجة.

طب حلوان: 300 درجة.

طب السويس: 299.5 درجة.

طب الفيوم: 299.5 درجة.

طب بني سويف: 299 درجة.

طب جنوب الوادي: 299 درجة.

طب الأقصر: 298.5 درجة.

طب العريش: 298.5 درجة.

طب المنيا: 298.5 درجة.

طب أسيوط: 298.5 درجة.

طب الوادي الجديد: 298 درجة.

طب أسوان: 298 درجة.

وتوضح هذه المؤشرات أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب خلال العام الماضي تراوح بين نحو 93.13% و94.84%.

مؤشرات تنسيق كليات طب الأسنان

حافظت كليات طب الأسنان على معدلات قبول مرتفعة خلال تنسيق العام الماضي، وجاءت الحدود الدنيا على النحو التالي:

طب أسنان المنصورة: 298 درجة.

طب أسنان سوهاج: 297.5 درجة.

طب أسنان الزقازيق: 297.5 درجة.

طب أسنان كفر الشيخ: 297.5 درجة.

طب أسنان جنوب الوادي: 297.5 درجة.

طب أسنان طنطا: 297 درجة.

طب أسنان عين شمس: 297 درجة.

طب أسنان الإسكندرية: 297 درجة.

طب أسنان القاهرة: 297 درجة.

طب أسنان قناة السويس: 297 درجة.

طب أسنان المنيا: 297 درجة.

طب أسنان أسيوط: 297 درجة.

طب أسنان المنوفية: 296.5 درجة.

طب أسنان السويس: 296.5 درجة.

طب أسنان بني سويف: 296.5 درجة.

طب أسنان الفيوم: 296.5 درجة.



وتشير هذه الحدود إلى أن نطاق القبول بكليات طب الأسنان خلال العام الماضي تراوح بين 92.66% و93.13% تقريبًا، بينما تشير التوقعات الأولية إلى احتمال انخفاض الحد الأدنى بنحو 1% خلال تنسيق 2026 إذا استمرت مؤشرات المجاميع الحالية.

مؤشرات تنسيق كليات الصيدلة

شهدت كليات الصيدلة أيضًا منافسة قوية، وجاءت الحدود الدنيا في تنسيق العام الماضي كالتالي:

صيدلة سوهاج: 297 درجة.

صيدلة المنصورة: 296 درجة.

صيدلة جنوب الوادي: 296 درجة.

صيدلة أسيوط: 295.5 درجة.

صيدلة الزقازيق: 295.5 درجة.

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ: 295 درجة.

صيدلة قناة السويس: 295 درجة.

صيدلة المنيا: 295 درجة.

صيدلة طنطا: 295 درجة.

صيدلة المنوفية: 294.5 درجة.

صيدلة بورسعيد: 294.5 درجة.

صيدلة عين شمس: 294.5 درجة.

صيدلة دمنهور: 294.5 درجة.

صيدلة القاهرة: 294.5 درجة.

صيدلة الإسكندرية: 294.5 درجة.

صيدلة بني سويف: 294.5 درجة.

صيدلة الوادي الجديد: 294 درجة.

صيدلة مدينة السادات: 294 درجة.

صيدلة حلوان: 294 درجة.

صيدلة الفيوم: 294 درجة.

وبذلك تراوح الحد الأدنى لكليات الصيدلة بين 91.88% و92.81% تقريبًا.

مؤشرات كليات العلاج الطبيعي

جاءت الحدود الدنيا لكليات العلاج الطبيعي خلال تنسيق العام الماضي متقاربة مع الصيدلة وطب الأسنان، حيث سجلت:

علاج طبيعي جنوب الوادي: 295.5 درجة.

علاج طبيعي كفر الشيخ: 295.5 درجة.

علاج طبيعي قناة السويس: 295 درجة.

علاج طبيعي بورسعيد: 295 درجة.

علاج طبيعي بنها: 295 درجة.

علاج طبيعي السويس: 294.5 درجة.

علاج طبيعي القاهرة: 294.5 درجة.

علاج طبيعي بني سويف: 294.5 درجة.

ويؤكد هذا التقارب أهمية ترتيب الرغبات بدقة، لأن الفروق بين هذه الكليات قد تكون محدودة للغاية.

مؤشرات تنسيق كليات الهندسة

أظهرت بيانات تنسيق العام الماضي أن الحدود الدنيا لكليات الهندسة جاءت على النحو التالي:

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 296.5 درجة.

هندسة القاهرة: 296 درجة.

هندسة المنصورة: 296 درجة.

هندسة قناة السويس: 295.5 درجة.

هندسة الزقازيق: 295 درجة.

هندسة عين شمس: 295 درجة.

هندسة جنوب الوادي: 293.5 درجة.

هندسة دمياط: 293.5 درجة.

هندسة سوهاج: 293 درجة.

هندسة بورسعيد: 293 درجة.

هندسة طنطا: 292.5 درجة.

هندسة بنها: 292 درجة.

هندسة كفر الشيخ: 292 درجة.

هندسة بنها بشبرا: 291.5 درجة.

هندسة حلوان: 291 درجة.

هندسة دمنهور: 291 درجة.

هندسة المنوفية بشبين الكوم: 290.5 درجة.

هندسة السويس: 290.5 درجة.

هندسة الإسكندرية: 290.5 درجة.

هندسة المطرية بحلوان: 290 درجة.

هندسة الفيوم: 289.5 درجة.

هندسة أسيوط: 289 درجة.

هندسة بني سويف: 288.5 درجة.

هندسة أسوان: 288.5 درجة.

هندسة المنيا: 288 درجة.

هندسة الطاقة بأسوان: 287.5 درجة.

هندسة الوادي الجديد: 287.5 درجة.

وتراوحت نسب القبول في كليات الهندسة بين نحو 89.84% و92.5%.

مؤشرات كليات الحاسبات والتخطيط العمراني

شهدت كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي أيضًا إقبالًا كبيرًا، حيث سجلت:

حاسبات ومعلومات سوهاج شعبة علوم: 293.5 درجة.

الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية (علمي رياضة): 284 درجة.

التخطيط العمراني جامعة القاهرة: 284 درجة.

وتختلف الحدود الدنيا لهذه الكليات بحسب الشعبة العلمية والجامعة وعدد الأماكن المتاحة بكل كلية.



نصائح مهمة قبل تسجيل الرغبات

تنصح وزارة التعليم العالي الطلاب بالاحتفاظ بالرقم السري الخاص بشهادة الثانوية العامة، والتأكد من صحة البيانات قبل تسجيل الرغبات، مع ترتيب الكليات وفق الرغبة الشخصية وليس وفق المجموع فقط.

كما يمكن تعديل الرغبات أكثر من مرة طوال فترة المرحلة، ويعتمد مكتب التنسيق آخر تعديل يتم حفظه قبل غلق باب التسجيل.

وفي الوقت نفسه، تبقى جميع المؤشرات الحالية استرشادية فقط، بينما سيتم إعلان الحدود الرسمية للقبول بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل التنسيق، وفقًا لنتائج توزيع الطلاب والطاقة الاستيعابية التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

مؤشرات استرشادية وليست نهائية

يعتمد تنسيق الجامعات في النهاية على عوامل متعددة، منها توزيع المجاميع، وعدد الطلاب المتقدمين لكل قطاع، والطاقة الاستيعابية للكليات، وترتيب الرغبات إلكترونيًا، لذلك لا ينبغي التعامل مع مؤشرات العام الماضي باعتبارها النتيجة النهائية لتنسيق الجامعات 2026، وإنما باعتبارها خريطة أولية تساعد الطلاب على التخطيط لاختيار الكلية المناسبة.