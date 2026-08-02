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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مها بهنسي تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2026

الإعلامية مها بهنسي
الإعلامية مها بهنسي
شيماء جمال

أعلنت الإعلامية مها بهنسي، تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت بهنسي، خلال تقديمها برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC أن أعمال التنسيق ستبدأ وفق الضوابط والقواعد المعمول بها دون إدخال أي تعديلات على نظام القبول، بما يضمن سير العملية بصورة منظمة تتيح تكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب، وأن وزارة التعليم العالي حددت الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للشعب الثلاث، مع إتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت مها بهنسي، أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لشعبة علمي علوم بلغ 371 درجة بنسبة 91.25%، بإجمالي 23 ألفًا و815 طالبًا وطالبة، وهو ما يعكس استمرار المنافسة على الكليات العلمية التي تتطلب مجاميع مرتفعة، وأن الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة سجل 357 درجة بنسبة 87.07%، بإجمالي 15 ألفًا و355 طالبًا، بينما جاء الحد الأدنى للشعبة الأدبية عند 280 درجة بنسبة 68.29%، بإجمالي 73 ألفًا و995 طالبًا، بما يحدد الفئات المستحقة للتقدم خلال المرحلة الأولى من أعمال التنسيق.

وأشارت مها بهنسي، إلى أن مكتب التنسيق أعلن رسميًا عدم إجراء أي تعديلات على قواعد القبول بالجامعات والمعاهد خلال العام الحالي، موضحة أن جميع الإجراءات تسير وفق النظام الذي تم تطبيقه في العام الماضي، بما يوفر وضوحًا للطلاب خلال عملية تسجيل الرغبات، وأن الحفاظ على قواعد التنسيق نفسها يسهم في تقليل حالة القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع اعتماد آليات إلكترونية أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية، وساعدت في تسهيل إجراءات التقديم وتقليل الأخطاء.

وبينت مها بهنسي، أن وزارة التعليم العالي ستنفذ أعمال التنسيق عبر ثلاث مراحل متتالية، تبدأ بالمرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على أعلى المجاميع، ثم تعقبها المرحلتان الثانية والثالثة وفق الحدود الدنيا التي يتم إعلانها بعد انتهاء كل مرحلة، وأن كل طالب يحق له تسجيل 75 رغبة مرتبة حسب الأولوية، بما يمنحه مساحة واسعة لاختيار الكليات والمعاهد التي تتناسب مع مجموعه ورغباته، مع ضرورة ترتيب الاختيارات بعناية وفق قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي المعتمدة.

ولفتت مها بهنسي، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب إمكانية تعديل رغباتهم أكثر من مرة طوال فترة فتح باب المرحلة، بحيث يتم اعتماد آخر تعديل قام به الطالب قبل موعد غلق التسجيل، وأن هذه الميزة تمنح الطلاب فرصة إعادة ترتيب رغباتهم بعد دراسة المؤشرات المتوقعة للقبول أو استشارة أولياء الأمور والمتخصصين، بما يساعدهم على اتخاذ القرار المناسب قبل انتهاء المرحلة.
وشددت مها بهنسي، على ضرورة الاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق فقط عند تسجيل الرغبات، محذرة من الانسياق وراء الروابط الوهمية أو الصفحات غير الرسمية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تتسبب في إدخال بيانات خاطئة أو استغلال الطلاب، وأن وزارة التعليم العالي لم تعتمد أي منصة بديلة أو تطبيقات خارجية لإجراء التنسيق، وأن إدخال الرغبات يتم حصريًا عبر الموقع الرسمي، بما يضمن سلامة البيانات وحماية حقوق الطلاب.
واختتمت مها بهنسي كلامها، بدعوة الطلاب إلى مراجعة دليل القبول بالجامعات والمعاهد بعناية قبل بدء التسجيل، والاطلاع على الكليات المتاحة وفق الشعبة والمجموع، مع الالتزام بترتيب الرغبات بصورة واقعية تراعي فرص القبول والتوزيع الجغرافي، وأن نجاح عملية التنسيق يعتمد على وعي الطلاب واتباع التعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أن تسجيل الرغبات عبر الموقع الرسمي فقط، مع مراجعة البيانات قبل الحفظ النهائي، يمثل الضمان الأساسي لإتمام إجراءات الالتحاق بالجامعات بصورة صحيحة، بعيدًا عن أي أخطاء أو محاولات تضليل عبر المواقع غير المعتمدة.

مها بهنسي تنسيق الجامعات الإعلامية مها بهنسي

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