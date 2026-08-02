وكيل وزارة التعليم بقنا يتابع انتظام سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تابع طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انتظام سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026، من داخل غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بمقر المديرية التعليمية، وذلك بحضور الدكتور نجم أحمد على، مدير عام التعليم الفنى، ورئيس غرفة العمليات.



جاء ءلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتنفيذا لتعليمات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بضرورة الاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان الامتحانية، والتأكد من عدم وجود أي شكاوى تعيق سير أعمال الامتحانات.





أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب، مشدداً على عدم السماح بإصطحاب التليفونات المحمولة، أو السماعات أو أي أجهزة الكترونية أخرى، وذلك لضمان تحقيق الانضباط والعدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



و شدد سعد الدين، على جميع رؤساء اللجان بضرورة توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، وتطبيق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات بكل حزم لمنع أى محاولات للغش، مع الإلتزام بمعاملة الطلاب بشكل تربوي، ومنع حدوث أى ضوضاء داخل اللجان وخارجها، لزيادة تركيز الطلاب.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى ضرورة المتابعة اليومية للجان، والتعامل بحرص مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز التوزيع، والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة، ومتابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها، وأن المديرية اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومستقر.





