جامعة قنا تعلن استعداد معامل التنسيق استقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية

قال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، إن معامل التنسيق الالكتروني بالجامعة مستعدة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم وفق الجداول الزمنية المعلنة من وزارة التعليم العالي.



وأضاف عكاوى، بأن المرحلة الاولى تبدأ يوم الأربعاء الموافق 5-8-2026 وحتى يوم الأحد الموافق 9-8-2026 وفقًا للحد الأدنى: "نظام حديث":

شعبة علمي علوم: الحد الأدنى لمجموع الدرجات: 292 درجة 91.25%

شعبة علمي رياضيات: الحد الأدنى لمجموع الدرجات: 275.5 درجة 86.09%

الشعبة الأدبية: الحد الأدنى لمجموع الدرجات: 229 درجة 71.56 %



وأوضح الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه تم تخصيص معمل التطوير 1 بمبنى المدرجات ، ومعمل التطوير 2 بقاعة الكافي نت بطاقة 30 جهاز، لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني ، وتقديم الإرشادات الفنية المتعلقة بمراحل التنسيق، مع الالتزام الكامل بتوفير بيئة مريحة وآمنة للطلاب.



وأضاف المهندس علي فكري، مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بأنه يجري العمل بمعامل التنسيق تحت اشراف المتخصصين من الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي لتوفير الدعم الفني المباشر داخل المعامل لتوضيح آلية التسجيل الإلكتروني وتجنب الأخطاء، بالإضافة إلى تقديم شرح مفصل لكيفية ترتيب الرغبات وذلك لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في إدخال الرغبات بطريقة صحيحة ودقيقة.



