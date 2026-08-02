مجمع 15 مايو يطلق سلسلة لقاءات وورش عمل تفاعلية

ينظم مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، التابع لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد، مجموعة من اللقاءات وورش العمل التفاعلية تحت عنوان “أدوار توعوية”، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وفي إطار تفعيل الدور التوعوي للفنون ودورها البناء في المجتمع.

ومن المقرر أن تحاضر في هذه الفعاليات الدكتورة هند عبد العزيز، مسؤول البرامج والأنشطة التوعوية والمبادرات بوزارة التربية والتعليم الفني؛ حيث تتناول السلسلة — التي تقام بواقع أربع لقاءات متتالية — المحاور الأساسية للدور التوعوي للفنون وكيفية تفعيله من خلال المراكز الثقافية.

ومن المزمع عقد اللقاء الأول يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس في التاسعة صباحا، على أن تستكمل باقي اللقاءات وورش العمل وفقا للجدول الزمني المرفق للفعاليات. تحت إشراف الفنان محمد عبد الهادي مدير مجمع ١٥مايو للفنون المعاصرة.