عموتة يحسم موقف الأهلي من صفقة حامد عبد الله.. وقرار مفاجئ بشأن التدعيمات الصيفية

بدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، في وضع اللمسات الأخيرة على خطة تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بما يتماشى مع رؤيته الفنية للموسم الجديد، سعيًا لتكوين قائمة قادرة على المنافسة على جميع البطولات.

وفي هذا الإطار، حسم عموتة موقفه من عدد من الصفقات المطروحة، حيث أوصى بعدم استكمال التفاوض لضم حامد عبد الله، لاعب إنبي، رغم ترشيحه للانضمام إلى صفوف الأهلي، مفضلًا توجيه الاهتمام إلى مراكز أخرى يرى أنها تمثل أولوية في خطة تدعيم الفريق.

ويرى المدير الفنى المغربى أن هناك مراكز أخرى داخل الفريق تحتاج إلى تدعيم أكثر من مركز الجناح الذى يشغله اللاعب، وهو ما دفعه إلى تأجيل فكرة التعاقد معه فى الوقت الحالى.



ولم تتوقف رؤية عموتة عند صفقة حامد عبد الله، حيث رفض المدير الفنى فكرة ضم الليبى على يوسف لاعب نانت الفرنسى، رغم ترحيب اللاعب بالانتقال إلى الأهلى.

ولم يبدِ المدرب المغربى حماساً كافياً لإتمام الصفقة، ليبتعد اللاعب عن حسابات القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى.