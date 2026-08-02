قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز مصري.. مجلس المطارات الدولي يختار القاهرة لاستضافة مقره لإقليم أفريقيا
جماهير طرابزون التركي تسجد في الشوارع لينضم محمد صلاح للفريق
الخارجية الأمريكية تحذر من السفر إلى سبتة مع تصاعد أزمة المهاجرين
موندو ديبورتيفو: حمزة عبد الكريم جزء من مشروع برشلونة للمستقبل
الأرصاد: استمرار ذروة الموجة الحارة اليوم.. و«المحسوسة» بالقاهرة تصل إلى 43 درجة
موعد المولد النبوي 2026.. اعرف هتأجز كام يوم
تسجيل 75 رغبة.. قواعد لابد من الالتزام بها خلال التسجيل في تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026 .. المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول عبر هذا الرابط
شروط القبول في مدارس ستيم للمتفوقين 2027 .. توضيح عاجل من التعليم
علي جمعة: الزهد ليس مظهرًا ولا فقرًا وإنما خلو القلب من التعلق بالدنيا
مفاجأة بشأن مستقبل بن تايج.. عروض جديدة تهدد بقاءه في الزمالك
الصحة: الخط الساخن الموحد 105 يسجل أكثر من 38 ألف مكالمة في النصف الأول من العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يحسم موقف الأهلي من صفقة حامد عبد الله.. وقرار مفاجئ بشأن التدعيمات الصيفية

حسين عموته
حسين عموته
يمنى عبد الظاهر

بدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، في وضع اللمسات الأخيرة على خطة تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بما يتماشى مع رؤيته الفنية للموسم الجديد، سعيًا لتكوين قائمة قادرة على المنافسة على جميع البطولات.

وفي هذا الإطار، حسم عموتة موقفه من عدد من الصفقات المطروحة، حيث أوصى بعدم استكمال التفاوض لضم حامد عبد الله، لاعب إنبي، رغم ترشيحه للانضمام إلى صفوف الأهلي، مفضلًا توجيه الاهتمام إلى مراكز أخرى يرى أنها تمثل أولوية في خطة تدعيم الفريق.

ويرى المدير الفنى المغربى أن هناك مراكز أخرى داخل الفريق تحتاج إلى تدعيم أكثر من مركز الجناح الذى يشغله اللاعب، وهو ما دفعه إلى تأجيل فكرة التعاقد معه فى الوقت الحالى.


ولم تتوقف رؤية عموتة عند صفقة حامد عبد الله، حيث رفض المدير الفنى فكرة ضم الليبى على يوسف لاعب نانت الفرنسى، رغم ترحيب اللاعب بالانتقال إلى الأهلى.

 ولم يبدِ المدرب المغربى حماساً كافياً لإتمام الصفقة، ليبتعد اللاعب عن حسابات القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى.

الأهلي المغربي الحسين عموتة حامد عبد الله صفوف الأهلي المدير الفنى المغربى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

انقلاب اتوبيس بخط طنطا ـشبشير

شاهد.. الفرح تحول لمأتم.. صغير يتسبب في انقلاب أتوبيس ودهس المارة بطنطا

أحمد موسى

الليلة الأخيرة .. أحمد موسى يحذر: التصعيد قادم والمنطقة منكوبة نسأل الله السلامة

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

تنسيق الجامعات 2026

اليوم.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة

طفرة الذكاء الاصطناعي تشعل المنافسة على محطات الفحم الأمريكية

أحمد زويل

في ذكرى رحيل صاحب "الفيمتوثانية".. أحمد زويل.. عالمٌ مصري غيّر وجه الكيمياء الحديثة

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

روبيو: إدارة ترامب مستعدة لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد إيران

بالصور

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إنشاء لجنة عامة للأورام بالتأمين الصحي بالداخلة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة.. وصفة شهية بخطوات سهلة

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد