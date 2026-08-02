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الأرصاد: استمرار ذروة الموجة الحارة اليوم.. و«المحسوسة» بالقاهرة تصل إلى 43 درجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد: استمرار ذروة الموجة الحارة اليوم.. و«المحسوسة» بالقاهرة تصل إلى 43 درجة

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، اليوم الأحد، على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا، ومائل للحرارة رطب ليلًا، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة.

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ما زالت أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات مئوية، بالتزامن مع استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية شديدة الحرارة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بنحو درجتين إلى 4 درجات، موضحة أن نسبة الرطوبة قد تتجاوز 95% على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، ونحو 85% على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى تسجل نحو 40 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة في الظل إلى ما بين 42 و43 درجة، وتزداد عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الأقصر وأسوان تسجلان 45 درجة

وأوضحت غانم أن محافظات جنوب الصعيد تعد الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة، إذ تصل العظمى في الأقصر وأسوان إلى 45 درجة مئوية، فيما يسود طقس شديد الحرارة رطب على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد.

ولفتت إلى أن المناطق الساحلية تسجل درجات حرارة أقل مقارنة بالمحافظات الداخلية، لكنها تشهد ارتفاعًا أكبر في نسب الرطوبة، ما يزيد الشعور بالحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

وأكدت أن الأجواء تظل مائلة للحرارة ورطبة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تسجيل درجات حرارة صغرى تتراوح بين 26 و27 درجة في عدد من المناطق.

نشاط للرياح وأتربة على بعض المناطق

وأشارت المتنبئ الجوي إلى نشاط الرياح، اليوم، على مناطق من القاهرة الكبرى وشرق الدلتا ومدن القناة وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، موضحة أن سرعة الرياح قد تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

وأضافت أن نشاط الرياح قد يساعد على تلطيف الأجواء في الأماكن المكشوفة والمفتوحة، كما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، إلى جانب ظهور بعض الأتربة العالقة على مناطق من جنوب البلاد.

فرص أمطار على حلايب وشلاتين

وكشفت غانم عن وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار رعدية قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو رماد، مشيرة إلى أن فرص سقوط الأمطار ترتبط بتأثير الحزام المداري على المناطق الجنوبية.

وأضافت أن بعض السحب المنخفضة والمتوسطة قد تظهر على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد تؤثر بصورة محدودة في مستوى الرؤية الأفقية، دون أن تمثل خطورة.

انخفاض تدريجي في ارتفاع أمواج البحر المتوسط

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، أوضحت غانم أن ارتفاع الأمواج بدأ في الانخفاض مقارنة بالأيام الماضية، ليتراوح اليوم بين 1.5 و2 متر، بعد أن وصل خلال الفترة السابقة إلى ما بين 2.5 و3 أمتار.

وأكدت أن أغلب الشواطئ قد تكون مؤهلة لأعمال التنزه، مع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن مسؤولي الإنقاذ، والحذر من التيارات الساحبة داخل البحر.

وشددت على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، مع تجنب الأنشطة البدنية الشاقة في فترات ارتفاع درجات الحرارة.

https://web.facebook.com/reel/1353581929686726 

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