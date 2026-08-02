الحرارة هتوصل 45.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا بشأن طقس الأيام المقبلة

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة تفرض نفسها على مختلف المحافظات، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة تقترب في بعض المناطق من 45 درجة مئوية، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وفي ظل هذه الأجواء، تتجدد تحذيرات الجهات المعنية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع التأكيد على أهمية الإكثار من شرب المياه واتباع الإجراءات الوقائية، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، لتجنب التعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس.

الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حاليًا ذروة الموجة الحارة، حيث تسجل درجات الحرارة مستويات مرتفعة على أغلب الأنحاء.

الأرصاد

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ومحمد جوهر في برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، إن اليوم شهد ذروة الموجة الحارة، مشيرة إلى أن القاهرة سجلت درجات حرارة مرتفعة تصل لـ39، فيما تستمر الذروة غدًا لتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية، بينما تصل في مناطق جنوب الصعيد إلى 45 درجة مئوية.

ارتفاع نسب الرطوبة

الأرصاد



وأضافت منار غانم، أن السبب وراء الإحساس الشديد بارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن الرطوبة المرتفعة تزيد من الإحساس بحرارة الطقس وتجعل الأجواء أكثر صعوبة خلال ساعات النهار.

الأرصاد

وأوضحت منار غانم، أن صيف هذا العام يشهد تكرار موجات الحرارة، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة يعقبه انخفاض لمدة يوم أو يومين، ثم تعاود موجة حارة جديدة التأثير على البلاد.

وأشارت إلى أنه بداية من يوم الثلاثاء المقبل ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 36 درجة مئوية، إلا أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة وقد تصل إلى 95 أو 100% خاصة في المناطق الشمالية، ما يؤدي إلى استمرار الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

الأرصاد

وأوضحت أن الموجة الحارة الحالية تأتي نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، والتي تشهد درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، بالإضافة إلى تأثير منخفض الهند الموسمي، مؤكدة أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تواجه ارتفاعًا في درجات الحرارة، بل إن العالم كله يشهد موجات حارة متكررة.

الأرصاد

وحذرت من حالة البحر المتوسط خلال الفترة الحالية، موضحة أن ارتفاع نسب الرطوبة مستمر، مع انخفاض ارتفاع الأمواج التي تتراوح بين 1.5 و2 متر، مشيرة إلى أن بعض الشواطئ المفتوحة قد تشهد إغلاقًا مؤقتًا في حال ارتفاع الأمواج، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

وأكدت ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، للوقاية من الإجهاد الحراري، مع ارتداء الملابس الفاتحة، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

وتابعت: النصف الثاني من شهر أغسطس سيشهد استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن الفترة من منتصف أغسطس وحتى منتصف سبتمبر قد تشهد موجات حارة جديدة، مع توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال النصف الثاني من أغسطس.

وأوضحت منار غانم أن التغيرات المناخية ساهمت في زيادة تكرار موجات الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة، مشيرة إلى أن العديد من الدول الأوروبية تشهد حاليًا موجات حارة متتالية تسببت في اندلاع حرائق وارتفاع حالات الوفاة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.