خناقة في القهوة.. ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب وإصابة آخر بطلق ناري بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية المنيا، القبض على المتهم بقتل شاب وإصابة آخر بطلق خرطوش في مشاجرة بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا ، تم نقل الجثة للمشرحة والمصاب لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تعود تفاصيل الواقعة ،إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل مقهى بالقرية، أسفرت عن مصرع أحمد . ب . ا 28 عامًا، وإصابة مصطفى . ض 28 عامًا، بطلق خرطوش في الصدر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وأُخطرت جهات التحقيق.