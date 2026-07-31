بتكلفة 7 ملايين جنيه .. افتتاح مسجد الزياتين في قرية قصر هور بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتاح مسجد الزياتين في قرية قصر هور التابعة لمركز ملوي، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي نُفذت بالجهود الذاتية، بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه، في إطار الاهتمام بعمارة بيوت الله وتوفير أجواء روحانية لأداء الشعائر الدينية.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بعمارة المساجد وتطويرها، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، مع دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في إنشاء ودعم دور العبادة، بما يعكس قيم التكافل والمشاركة المجتمعية، ويوفر بيئة إيمانية مناسبة للمصلين.

وشهد افتتاح المسجد الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، حيث ألقى خطبة الجمعة، مؤكدًا أن عمارة المساجد لا تقتصر على بنائها، وإنما تمتد إلى تعميرها بالطاعة والعبادة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ قيم التسامح والانتماء، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن أعمال الإحلال والتجديد أُقيمت على مساحة إجمالية تبلغ 350 مترًا مربعًا، منها 260 مترًا مربعًا لصحن المسجد، إلى جانب مصلى للسيدات على مساحة 130 مترًا مربعًا، بما يوفر مساحة مناسبة لاستقبال أعداد كبيرة من المصلين وخدمة أهالي قرية قصر هور والقرى المجاورة.