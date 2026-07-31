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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع عاملين في انقلاب سيارة نقل ببني مزار بالمنيا

مصرع عاملين ببني مزار
مصرع عاملين ببني مزار
ايمن رياض

لقى شابين مصرعهما إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهما عقب انتهاء عملهما داخل إحدى مزارع العنب بمركز بني مزار شمال المنيا، تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بنطاق مركز بني مزار، ما أسفر عن وفاة عاملين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع محمود. م. ع 19 عاما، ومحمد. م. ع 22 عاما، وكلاهما من مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حيث حضرا إلى المنيا للعمل بإحدى مزارع العنب قبل أن تنتهي رحلتهما في الحادث المأساوي.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما وقع الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة سمالوط، الكشف الطبي عليهما، وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتجت عن كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة الحادث، كما أثبت عدم وجود شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بدفن الجثمانين
 

المنيا بنى مزار حادث انقلاب

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