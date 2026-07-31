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وزير البترول: إمدادات الغاز والوقود مُؤَمَّنة بالكامل وخطط الطوارئ أثبتت جاهزيتها
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: إمدادات الغاز والوقود مُؤَمَّنة بالكامل وخطط الطوارئ أثبتت جاهزيتها

وزير البترول
وزير البترول
أمل مجدى

اطمأن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، خلال زيارته المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي بشركة جاسكو، على استقرار الموقف التشغيلي للشبكة، مؤكداً أن إمدادات الغاز الطبيعي والوقود لمحطات الكهرباء وجميع قطاعات الاستهلاك مُؤَمَّنة بالكامل.

وراجع الوزير خطة تأمين احتياجات السوق المحلي خلال شهر أغسطس، واطلع على الموقف التنفيذي لمختلف سيناريوهات التشغيل، موجهاً باستمرار المتابعة للموقف، ورفع درجات الجاهزية، وسرعة التعامل مع أي متغيرات بما يضمن الحفاظ على استقرار منظومة الإمداد.

وأكد الوزير أن ما تحقق من استقرار في منظومة الإمدادات يعكس نجاح الاستعدادات المبكرة والسيناريو هات الاستباقية التي تم وضعها قبل فصل الصيف، والتنسيق الكامل بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن خطط الطوارئ والسيناريوهات الاستباقية والبدائل التشغيلية التي جرى إعدادها مسبقاً أثبتت كفاءتها في التعامل الفوري مع المستجدات، بما يضمن استمرار تأمين احتياجات الدولة من الغاز والوقود والحفاظ على استقرار التغذية لقطاع الكهرباء وكافة القطاعات.

وأضاف أن الوزارة تواصل المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة عناصر منظومة الإمداد، بما يضمن أعلى درجات الاعتمادية والمرونة في مواجهة أي مستجدات، والحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز الطبيعي واستدامة إمدادات الطاقة.

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