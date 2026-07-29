البترول: حادث سفينتي التغييز والتخزين بميناء دمياط لم يسفر عن خسائر بشرية

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الحريق الذي لحق بسفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم الأربعاء- أنه في إطار المتابعة الفورية لأي أحداث طارئة، وقع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وأوضحت أن فرق الطوارئ تُواصل- مع الجهات الفنية المختصة- استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأضاف البيان، أنه فور تلقي البلاغ؛ انتقل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وأشارت إلى أنه جار اتخاذ الاجراءات اللازمة؛ للوقوف على تداعيات الموقف.

وأهابت وزارة البترول والثروة المعدنية، بوسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، استقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، مؤكدة استمرار المتابعة اللحظية للموقف، والإعلان عن أي مستجدات.