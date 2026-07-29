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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صغرت 20 سنة .. سوسن بدر تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
رنا عصمت
نتيجة الثانوية العامة 2026

شاركت الفنانة سوسن بدر ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة سوسن بدر..

 

وظهرت سوسن بدر ، باطلالة ملفتة مرتدية ملابس كاجوال كشفت عن أناقتها و قوامها الممشوق و هو ما اثار الجدل حول النيولوك التى خضعت له و جعل إطلالتها أصغر من سنها الحقيقي.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر القصير الذي يبرز جمال أنوثتها.

May be an image of drink
May be an image of one or more people and blonde hair
May be an image of one or more people and blonde hair
May be an image of one or more people and blonde hair
May be an image of one or more people, blonde hair and drink
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة سوسن بدر صور سوسن بدر إطلالة سوسن بدر

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صغرت 20 سنة .. سوسن بدر تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
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