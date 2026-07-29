الأسود ملك الألوان.. بشرى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ظهرت الفنانة بشري بإطلالة ملفتة حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة .

تفاصيل إطلالة بشرى..

وظهرت بشرة بفستان باللون الاسود اتسم بستايل الكب مع الجزء السفلى المنفوش الشفاف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر القصير الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتعد الفنانة بشرى ، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.