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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كنت تضع مصلحة الزمالك أولًا .. المهدي سليمان يدعم جون إدوارد بعد الرحيل

المهدي سليمان وجون ادوارد
المهدي سليمان وجون ادوارد
يارا أمين
نتيجة الثانوية العامة 2026

حرص المهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، على توجيه رسالة دعم إلى جون إدوارد، المدير الرياضي السابق للنادي، وذلك عقب إعلان رحيله عن منصبه خلال الساعات الماضية.

ونشر المهدي سليمان رسالة عبر حسابه علي فيسبوك، قال فيها: "شكرًا على كل ما قدمته لنادي الزمالك.. كنت دائمًا تضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار، وإدارتك لملف الكرة كانت مليئة بالإخلاص والاجتهاد."

وتأتي رسالة المهدي سليمان بعد ساعات من إعلان نهاية مشوار جون إدوارد داخل نادي الزمالك، إثر خلافات مع رئيس النادي حسين لبيب بشأن عدد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة، وفي مقدمتها ملف المدير الفني، لتنتهي العلاقة بين الطرفين برحيل المدير الرياضي عن منصبه.

وتشهد الفترة الحالية تغييرات داخل قطاع الكرة بنادي الزمالك، في إطار إعادة ترتيب الملفات الإدارية والفنية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسط مساعي مجلس الإدارة لإعادة الاستقرار للفريق خلال المرحلة المقبلة.

المهدي سليمان الزمالك جون إدوارد فيسبوك حسين لبيب

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