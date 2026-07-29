أسعار السجائر في مصر اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026.. آخر تحديث

استقرت أسعار السجائر في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 دون تسجيل أي تغييرات جديدة سواء في المنتجات المحلية أو المستوردة، وذلك وفق أحدث الأسعار المعلنة داخل الأسواق المصرية، حيث واصلت الأصناف التابعة للشركة الشرقية للدخان الحفاظ على مستوياتها السعرية، كما استقرت أسعار السجائر المستوردة ومنتجات التبغ المُسخن، وهو ما يدفع شريحة كبيرة من المستهلكين إلى متابعة الأسعار بصورة يومية للتعرف على آخر المستجدات في الأسواق.

أسعار السجائر المحلية اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026

واصلت أسعار السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان استقرارها خلال تعاملات اليوم، مع ثبات أسعار عدد من أكثر الأصناف تداولًا داخل السوق المصري عند مستوى 48 جنيهًا للعبوة، دون تسجيل أي زيادة أو تراجع مقارنة بآخر تحديث.

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وجاءت أسعار السجائر المحلية على النحو الآتي:

سجل سعر كليوباترا كينج سايز نحو 48 جنيهًا.

وسجل سعر كليوباترا سوفت كوين نحو 48 جنيهًا.

وبلغ سعر كليوباترا بوكس نحو 48 جنيهًا.

كما سجل سعر كليوباترا بلاك ليبول نحو 48 جنيهًا.

وسجل سعر كليوباترا سوبر نحو 48 جنيهًا.

وبلغ سعر بوسطن وبلومنت نحو 48 جنيهًا.

وسجل سعر مونديال بجميع أنواعه نحو 48 جنيهًا.

كما بلغ سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري نحو 48 جنيهًا.

وسجل سعر مونديال «أحمر - أصفر - سيلفر» نحو 48 جنيهًا.

وبلغ سعر ماتوسيان نحو 48 جنيهًا.

أسعار السجائر المستوردة اليوم في مصر

شهدت أسعار السجائر المستوردة استقرارًا هي الأخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث حافظت على مستوياتها الأخيرة دون أي تغييرات ملحوظة، وجاءت الأسعار وفق آخر تحديث على النحو الآتي:

بلغ سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا.

وبلغ سعر عبوة مارلبورو نحو 102 جنيه.

وسجل سعر عبوة مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيهًا.

كما بلغ سعر عبوة إل آند إم نحو 82 جنيهًا.

وسجل سعر عبوة دافيدوف نحو 102 جنيه.

وتراوح سعر عبوة ونستون بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

أسعار التبغ المُسخن الأربعاء 29 يوليو 2026

استقرت كذلك أسعار منتجات التبغ المُسخن في السوق المصرية، دون تسجيل أي تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي.

وصل سعر التبغ المُسخن «HEETS Selections» بجميع أنواعه إلى 82 جنيهًا.

ووصل سعر التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بجميع أنواعه إلى 69 جنيهًا للعبوة.

فيما بلغ سعر التبغ المُسخن «TEREA» بجميع أنواعه نحو 87 جنيهًا للعبوة.

لماذا استقرت أسعار السجائر اليوم في مصر؟

يأتي استمرار استقرار أسعار السجائر في الأسواق المصرية بالتزامن مع ثبات حركة الإمدادات الخاصة بالتبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام منظومة التوزيع الرسمية التي تحدد الأسعار النهائية للمستهلك، وهو ما ساهم في الحد من حدوث أي تغيرات مفاجئة داخل السوق خلال الفترة الحالية.

ويواصل المستهلكون متابعة أسعار السجائر المحلية والمستوردة بصورة يومية، خاصة مع اهتمام عدد كبير من المدخنين بالتعرف على آخر تحديثات الأسعار، سواء للمنتجات التقليدية أو منتجات التبغ المُسخن، في ظل استقرار السوق واستمرار توافر مختلف العلامات التجارية داخل منافذ البيع.