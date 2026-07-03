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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وصلت 111 جنيها للعلبة.. أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر
أسعار السجائر
محمد غالي

شهدت أسعار السجائر في مصر اليوم اهتماما متزايدا من المستهلكين، بالتزامن مع استمرار متابعة الأسواق لأي تغييرات جديدة في الأسعار الرسمية، سواء للسجائر المحلية أو الأجنبية.

 ويحرص المدخنون وأصحاب منافذ البيع على متابعة القوائم السعرية المعتمدة بشكل يومي، خاصة بعد الزيادات التي طالت عددا من منتجات التبغ خلال الفترة الماضية.

أسعار السجائر

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

أبقت شركة «فيليب موريس مصر» على قائمة أسعارها الرسمية التي تشمل أشهر العلامات التجارية المتداولة في السوق، وفي مقدمتها «ميريت»، و«مارلبورو»، و«مارلبورو كرافتد»، و«إل أند إم»، إلى جانب منتجات التبغ المسخن.

وأكدت الشركة أن الأسعار المعلنة تهدف إلى توحيد أسعار البيع للمستهلك والحد من أي اختلافات بين منافذ البيع، مع استمرار تطبيق نظام رمز الاستجابة السريع (QR Code) على العبوات للتأكد من السعر الرسمي.

وسجل سعر سجائر «ميريت» بجميع أنواعها 111 جنيها للعبوة، فيما بلغ سعر سجائر «مارلبورو» 102 جنيه، بينما استقرت سجائر «مارلبورو كرافتد» عند 79 جنيها للعبوة. 

كما سجلت سجائر «إل آند إم» بجميع أنواعها 82 جنيها.

أسعار السجائر

أسعار التبغ المسخن

وفيما يتعلق بمنتجات التبغ المسخن، بلغ سعر عبوات «TEREA» بجميع أنواعها 82 جنيها، بينما سجلت عبوات «TEREA Capsules» 87 جنيها. 

أما عبوات «HEETS» فقد استقرت عند 69 جنيها للعبوة.

أسعار السجائر المحلية اليوم

وفي المقابل، تواصل الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) العمل بقائمة الأسعار التي تم تطبيقها بعد آخر زيادة، والتي شملت مختلف الأصناف الشعبية الأكثر تداولا في السوق المصرية.

وكان رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، أوضح أن الزيادة الأخيرة بلغت 4 جنيهات لكل عبوة، لترتفع أسعار عدد من المنتجات من 44 جنيها إلى 48 جنيها، في إطار مراجعة تكاليف الإنتاج وضمان استمرار توافر المنتجات بالسوق المحلية.

واستقر سعر سجائر «كليوباترا كينج سايز» عند 48 جنيها للعبوة، وهو نفس السعر لسجائر «كليوباترا سوفت كوين»، و«كليوباترا بوكس» الأبيض والألوان، و«كليوباترا سوبر».

أسعار السجائر

كما سجلت سجائر «بوسطن» و«بلومنت» 48 جنيها للعبوة، فيما استقرت سجائر «مونديال» بجميع فئاتها، سواء الأحمر أو الأصفر أو السيلفر، عند 48 جنيها. 

كذلك بلغ سعر «مونديال سويتش» بنكهتي المنتول والبلوبيري 48 جنيها، واستقرت سجائر «كليوباترا بلاك ليبول» و«ماتوسيان سوبر» عند 48 جنيها للعبوة.

وتواصل الشركات المنتجة التأكيد على ضرورة التزام جميع منافذ البيع بالأسعار الرسمية المعلنة، مع تشديد الرقابة على الأسواق للحد من أي ممارسات تؤدي إلى بيع السجائر بأسعار أعلى من السعر المحدد للمستهلك.

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