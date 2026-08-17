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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار على موعد مع تحركات جديدة غدًا.. هل يقفز لمستويات جديدة أم يواصل التراجع؟!

ترقب تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك غداً الثلاثاء
ترقب تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك غداً الثلاثاء
رانيا أيمن

يترقب المتعاملون في سوق الصرف اتجاه سعر الدولار مع بداية تعاملات البنوك غدًا الثلاثاء، بعدما أنهى العمل اليوم الإثنين على تراجع محدود في عدد من البنوك، مع استمرار تحركاته داخل نطاق الـ50 جنيهًا، في وقت يطرح فيه هذا الأداء سؤالًا مهمًا: هل يواصل الدولار تراجعه ليتحرك دون حاجز الـ50 جنيهًا بشكل أكبر، أم يعود للصعود ويصل إلى مستوى الـ51 جنيهًا؟.

وشهد سعر الدولار خلال الأيام الماضية تحركات متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض، وهو ما يجعل بداية تعاملات الغد محل ترقب، خاصة مع استمرار تحرك أسعار الشراء والبيع في نطاقات محدودة من بنك إلى آخر.

وفي ختام تعاملات اليوم الإثنين، جاءت أعلى وأقل مستويات للدولار بين البنوك التي أعلنت أسعارها كالتالي:

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

سجل أعلى سعر للدولار اليوم 50.20 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 50.30 جنيه.

وعلى الجانب الآخر، سجل أقل سعر للدولار 50.07 جنيه للشراء في بنك الإسكندرية وبنك الكويت الوطني، بينما بلغ أقل سعر للبيع 50.17 جنيه في البنكين.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.14 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري أسعار العملات الأجنبية أعلى سعر للدولار اليوم تراجع الدولار

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