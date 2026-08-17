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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع اليورو وتراجع الدولار والريال .. تحركات في أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

تحركات جديدة لأسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين
تحركات جديدة لأسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين
رانيا أيمن

شهدت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية تحركات محدودة أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث لأسعار الصرف في البنك الأهلي المصري، مع تراجع طفيف للدولار والريال السعودي، في الوقت الذي سجل فيه اليورو ارتفاعًا طفيفًا، بينما حافظ الدينار الكويتي على صدارته بين العملات العربية والأجنبية من حيث السعر.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

ووفقًا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026، جاءت أسعار العملات العربية والأجنبية على النحو التالي:

العملات العربية اليوم

الدينار الكويتي

سجل سعر شراء الدينار الكويتي نحو 158.72 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 163.75 جنيه، ليواصل تصدر قائمة العملات العربية من حيث السعر.

الريال السعودي

بلغ سعر شراء الريال السعودي نحو 13.33 جنيه، وسجل سعر البيع 13.39 جنيه، مع تراجع طفيف في سعره وفق آخر تحديث.

الدرهم الإماراتي

سجل سعر شراء الدرهم الإماراتي نحو 13.65 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.69 جنيه.

الدينار البحريني

بلغ سعر شراء الدينار البحريني نحو 130.98 جنيه، وسجل سعر البيع 133.34 جنيه.

الريال العماني

سجل سعر شراء الريال العماني نحو 128.36 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 130.57 جنيه.

الريال القطري

بلغ سعر شراء الريال القطري نحو 12.73 جنيه، وسجل سعر البيع 13.79 جنيه.

الدينار الأردني

سجل سعر شراء الدينار الأردني نحو 69.95 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 71.00 جنيه.

العملات الأجنبية والآسيوية اليوم

الدولار الأمريكي

سجل سعر شراء الدولار الأمريكي نحو 50.17 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.27 جنيه، مع تراجع طفيف في سعره وفق آخر تحديث.

اليورو

بلغ سعر شراء اليورو نحو 58.03 جنيه، بينما سجل سعر البيع 58.38 جنيه، ليسجل ارتفاعًا طفيفًا على عكس حركة الدولار.

أسعار العملات العربية اليوم

الجنيه الإسترليني

سجل سعر شراء الجنيه الإسترليني نحو 67.89 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 68.22 جنيه.

الفرنك السويسري

بلغ سعر شراء الفرنك السويسري نحو 61.68 جنيه، وسجل سعر البيع 62.27 جنيه.

الدولار الكندي

سجل سعر شراء الدولار الكندي نحو 36.16 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 36.29 جنيه.

الدولار الأسترالي

بلغ سعر شراء الدولار الأسترالي نحو 35.53 جنيه، وسجل سعر البيع 35.84 جنيه.

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الين الياباني

سجل سعر شراء 100 ين ياباني نحو 31.48 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 31.65 جنيه.

اليوان الصيني

بلغ سعر التحويل لليوان الصيني نحو 7.44 جنيه للشراء، وسجل 7.46 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

سجل سعر التحويل للكرون الدنماركي نحو 7.76 جنيه للشراء، و7.81 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

بلغ سعر التحويل للكرون النرويجي نحو 5.31 جنيه للشراء، و5.35 جنيه للبيع.

الكرونا السويدية

سجل سعر التحويل للكرونا السويدية نحو 5.26 جنيه للشراء، و5.30 جنيه للبيع.

اليورو الدولار أسعار العملات اليوم العملات العربية سعر الريال السعودي اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم أسعار العملات الأجنبية

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