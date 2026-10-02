صلاح فوزي: قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الكبرى ويحتاج إلى فهم دقيق

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدقة، باعتباره من القوانين الرئيسية التي تتطلب فهمًا كاملًا من جميع المعنيين بتطبيقها أو دراستها.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن تطبيق القانون يحتاج إلى استعداد كامل من الجهات المعنية، خاصة في ظل اعتماد بعض مواده على منظومة إلكترونية وتقنيات حديثة.

ولفت إلى جهود وزارة العدل في التعريف بالقانون الجديد، والعمل على توضيح أحكامه وآليات تطبيقه، بما يساعد القائمين على تنفيذه ودارسي القانون على الإلمام بمختلف نصوصه.

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب في هذا الملف يعكس تكاملًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن استكمال المتطلبات اللازمة للتطبيق يأتي في إطار الحرص على تنفيذ القانون بصورة منظمة.