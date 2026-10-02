وزير الصحة: 6 محافظات دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل.. و18 مليون مواطن مستهدفون في المرحلة الثانية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تطوير النظام الصحي، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل 6 محافظات ويستفيد منها نحو 6 ملايين مواطن.

تطبيق النظام بصورة فعلية

وقال وزير الصحة والسكان، خلال جلسة حوارية بحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن المحافظات التي دخلت المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل شهدت تطبيق النظام بصورة فعلية، مشيرًا إلى أن تجربة المواطن هي المعيار الأساسي لتقييم نجاح المنظومة، وليس فقط شكل المنشآت أو مستوى تجهيزاتها.

وأوضح أن المرحلة الثانية تستهدف نحو 18 مليون مواطن، وتشمل التوسع في عدد من المحافظات، من بينها المنيا وكفر الشيخ ومطروح ودمياط وشمال سيناء، مع دراسة التوسع في محافظة الإسكندرية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، مؤكدًا أن الهدف من التوسع هو إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم، وتقليل الفوارق في الحصول على الخدمات الطبية.

وشدد وزير الصحة على أن تقييم المنظومة لا يرتبط فقط بجمال المنشأة أو تجهيزاتها، وإنما يبدأ من رحلة المواطن منذ دخوله وحدة الرعاية الأولية وحتى انتهاء حصوله على الخدمة وعودته إلى منزله.

وقال إن السؤال الأهم هو: “كيف كانت رحلة المواطن؟ وكم دفع مقابل الخدمة؟ وكيف تم التعامل معه منذ دخوله المنشأة وحتى مقابلة الطبيب؟ وهل حصل على الخدمة التي يحتاج إليها بالشكل المناسب؟”.

وضع المواطن في قلب المنظومة

وأكد أن وضع المواطن في قلب المنظومة؛ يمثل أحد المحاور الأساسية في تطوير النظام الصحي، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تحسين جودة الخدمة وتقليل العبء المالي على المواطنين.