وزير الصحة: الصحافة السلطة الرابعة.. ونحتاج دورها لنقل الحقائق ومواجهة الشائعات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الصحافة والإعلام يلعبان دورًا أساسيًا في نقل الحقائق إلى المواطنين ومساءلة المؤسسات وإتاحة المعلومات، مشيرًا إلى أن وصف الصحافة بأنها «السلطة الرابعة» يعكس دورها الرقابي والمجتمعي.

بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

وأوضح وزير الصحة والسكان، خلال جلسة حوارية بحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وعدد من المفكرين والإعلاميين والصحفيين والمتخصصين، أن قضايا الصحة ترتبط بصورة مباشرة بكل أسرة وكل مواطن، وهو ما يجعل بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة أمرًا بالغ الأهمية.

دور أهل الفكر والإعلام والصحافة

وقال إن دور أهل الفكر والإعلام والصحافة لا يقتصر على نقل الأخبار، وإنما يمتد إلى تشكيل الوعي وتصحيح المعلومات ومواجهة الشائعات، خاصة أن المجتمع يتعرض بصورة مستمرة لمعلومات متعددة تحتاج إلى التحقق والتفسير.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن المسؤول يحتاج إلى معرفة مدى وصول ما يتم تنفيذه إلى المواطنين، وما إذا كانت الخدمات المقدمة كافية أم لا، مؤكدًا أن اللقاءات مع المفكرين والإعلاميين والمتخصصين تمثل فرصة مهمة للاستماع إلى الملاحظات والآراء المختلفة.

نقل الصورة الحقيقية وطرح التساؤلات

وأضاف أن أهل الفكر والإعلام والصحافة يمثلون «جسرًا هامًا جدًا» بين المسؤول والدولة والحكومة والمجتمع، بما يساعد على نقل الصورة الحقيقية وطرح التساؤلات التي يمكن أن تسهم في تحسين الأداء.

وشدد وزير الصحة على أن بناء الثقة لا يعني أن كل ما تقدمه الدولة سيكون دائمًا عند مستوى توقعات المواطن، ولكن المهم هو استمرار العمل على التطوير والاستماع إلى الملاحظات والعمل على تحسين مستوى الخدمات.