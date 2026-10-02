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مصطفى بكري يحذر من توسع دائرة الصراع: الخطر الحقيقي في سلسلة ردود الأفعال
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى بكري يحذر من توسع دائرة الصراع: الخطر الحقيقي في سلسلة ردود الأفعال

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
إسراء صبري

حذر الإعلامي مصطفى بكري من تداعيات استمرار التصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى أن خطورة المشهد لا ترتبط فقط بالهجمات أو الضربات العسكرية المنفردة؛ وإنما بما قد ينتج عنها من ردود أفعال متتالية تؤدي إلى اتساع نطاق المواجهات.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مفهوم «الحرب بالوكالة» يرتبط بتداخل مصالح القوى الإقليمية والدولية، واستخدام أطراف محلية في صراعات أوسع، معتبرًا أن اليمن أصبح ساحة تتقاطع فيها ملفات النفوذ والأمن والممرات البحرية.

وقال إن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى سلسلة من التطورات المتلاحقة، مضيفًا: «الخطر الحقيقي مش في ضربة هنا أو هجوم هناك.. الخطر في سلسلة ردود الأفعال».

وأشار إلى أن اتساع دائرة المواجهات قد يفرض ضغوطًا إضافية على حركة الملاحة والتجارة في المنطقة، مؤكدًا أن أي اضطراب في أمن البحر الأحمر وباب المندب ستكون له تداعيات تتجاوز أطراف الصراع المباشرة.

وشدد بكري على أن شعوب المنطقة ستكون الأكثر تأثرًا بأي توسع في دائرة الصراع، مؤكدًا أن التعامل مع المشهد يتطلب فهم أبعاده وتشابكاته، قائلًا: «المطلوب مش إننا نختار طرف في صراع بين قوى إقليمية ودولية.. المطلوب إننا نفهم اللعبة».

مصطفى بكري الملاحة البحرية البحر الأحمر باب المندب

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