الصحة: موازنة الوزارة ارتفعت من 42 إلى 511 مليار جنيه خلال 12 عامًا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الموازنة المخصصة للصحة شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن موازنة وزارة الصحة ارتفعت من نحو 42 مليار جنيه عام 2014 إلى 511 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027.

ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي

وأوضح وزير الصحة أن هذه الزيادة تعكس ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، إلا أن احتياجات الصحة لا يمكن قياسها فقط بحجم الإنفاق المباشر على الخدمات الصحية، نظرًا لارتفاع تكلفة العلاج، خاصة في بعض الأمراض التي قد تصل تكلفة علاج المريض الواحد فيها إلى مليون جنيه سنويًا، أو مئات الآلاف من الجنيهات شهريًا.

وأكد أن الدولة تتحمل تكلفة علاج الحالات المختلفة من خلال التأمين الصحي أو قرارات العلاج على نفقة الدولة، باعتبار ذلك دورًا دستوريًا وواجبًا على الدولة تجاه المواطنين.

المحددات الاجتماعية للصحة

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن مفهوم الإنفاق على الصحة يتجاوز الموازنة المباشرة لوزارة الصحة، لافتًا إلى ما يعرف عالميًا بـ«المحددات الاجتماعية للصحة»، والتي تشمل التعليم، والصرف الصحي، والمياه النظيفة، والوظائف، والطرق، والبنية التحتية، والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أن البيئة التي يعيش فيها المواطن تؤثر بشكل مباشر على صحته، موضحًا أن المواطن الذي يعيش في منطقة تفتقر إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والتهوية والظروف المعيشية الملائمة، لا يمكن أن تكون فرصته الصحية مثل شخص يعيش في بيئة صحية متكاملة.

الإنفاق الحكومي على البنية التحتية

وأكد وزير الصحة أن الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وتطوير الطرق والمدن الجديدة يمثل جزءًا من منظومة أوسع لتحسين المحددات الاجتماعية للصحة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة المساحة المأهولة بالسكان من نحو 7% إلى 14% من إجمالي مساحة مصر.