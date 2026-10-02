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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة الزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للأندية لليد

يد الزمالك
يد الزمالك
عمرو مصطفى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك قائمة الفريق المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية، والمقرر إقامتها في أنجولا خلال الفترة من 5 وحتى 14 أكتوبر الجاري.

يد الزمالك يعلن قائمته للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للأندية

ويدخل رجال يد الزمالك منافسات البطولة بطموحات كبيرة ورغبة في المنافسة بقوة على اللقب، خاصة أن الفريق الأبيض يمتلك تاريخًا حافلًا في البطولة القارية، باعتباره الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد «بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري» برصيد 12 لقبًا.

ويسعى الزمالك إلى مواصلة كتابة تاريخه القاري وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل النادي الحافل بالبطولات، مستندًا إلى خبرات لاعبيه وطموحات عناصره الشابة، في بطولة تشهد منافسة قوية بين أبرز أندية القارة.

وضمت قائمة الزمالك المشاركة في البطولة اللاعبين:

حراسة المرمى:
هشام السبكي
محمد سامي
يوسف ناجي

الجناح الأيسر:
محمد مؤمن صفا «دودي»
بلال مسعود

الظهير الأيسر:
حسن قداح
يحيى الكردي
محمد عبد الغني
محمود علي

صانع الألعاب:
عمر صادق «بيبو»
حمزة توكل
زياد حشاد

الجناح الأيمن:
أكرم يسري
عبد الرحمن أشرف «بودي»

الظهير الأيمن:
أحمد حسام
مصطفى بشير
يوسف عمرو

الدائرة:
شادي خليل
بيجاد مروان
حسن أحمد

الزمالك للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أنجولا دوري أبطال أفريقيا للأندية

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