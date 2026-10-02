مفاجأة.. شريكة إيلون ماسك وأم 4 من أبنائه: أنهى علاقتنا دون سابق إنذار

كشفت شيفون زيليس، شريكة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك السابقة وأم أربعة من أبنائه، أن الملياردير أنهى علاقتهما بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، قائلة إن الانتقال من الوقوع في الحب إلى التخلي عن العلاقة خلال أسبوع أمر صعب، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

وعبّرت زيليس، التي تعمل مديرة تنفيذية في شركة نيورالينك الناشئة المتخصصة في زراعة شرائح الدماغ والتي أسسها ماسك، عن ألمها- في منشور مطول على منصة إكس اليوم الجمعة- بعد ساعات فقط من ملاحظة مستخدمي مواقع التواصل أن الملياردير توقف عن متابعتها على المنصة التي يملكها.

وكتبت زيليس، البالغة من العمر 40 عامًا، أنها أحبت ماسك أكثر من الحياة نفسها، وأنه علّمها ما يعادل معرفة مئة حياة، وجعل حياتها تزخر بالمعنى، ولذلك فإن هناك خسارة كبيرة، لكنها محظوظة لأنهما أنجبا أربعة أطفال رائعين يمثلون أجمل ما في حياتها.

وأضافت أنها ممتنة للغاية لأطفالهما، وأنهم يجعلون كل يوم أفضل أيام حياتها، معربة عن أملها ودعائها بأن يتمكنا من أن يكونا صديقين ووالدين متعاونين بشكل جيد.

ووصفَت زيليس ماسك بأنه روح معذبة، وقالت إنها تشعر بالسعادة لأنها استطاعت أن تُشعره بما يعنيه أن يكون مفهومًا بعمق، وأن يحظى بالرعاية والحب الهادئ والمستقر واللطيف.

وأضافت أنها أحبت أن تكون بالنسبة إليه مساحة آمنة ومكانًا للتوازن والهدوء والحب، وأنها كانت تسعد بإعادة الابتسامة إلى وجهه عندما يكون في حالة سيئة، مؤكدة أنها ستفتقده بشدة.

رسائل عاطفية قبل الانفصال

وألمحت زيليس، وهي أم لأربعة من أبناء ماسك البالغ عددهم 14 طفلًا، إلى أن الانفصال جاء بمثابة صدمة لها، إذ نشرت لقطة شاشة لرسائل عاطفية متبادلة بينهما قبل أسبوع واحد فقط.

وكتبت زيليس لماسك أنها كانت سعيدة جدًا برؤيته على الإفطار وأنها تحبه كثيرًا.

ورد ماسك بأنه يحبها أيضًا، موضحًا أنه لم يكن يعلم أن مأدبة العشاء التي أقيمت بمناسبة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج كانت ستشمل حضور الشركاء، مشيرًا إلى أن مأدبة بكين لم تكن كذلك، وإلا لكان دعاها.

وردت زيليس بأن ذلك يعني لها الكثير وشكرته.

ولم يعلق ماسك، البالغ من العمر 55 عامًا، حتى الآن على الانفصال.

واختتمت زيليس منشورها بالتأكيد على أنها تتألم، لكنها تهتم كثيرًا بإيلون وستظل دائمًا تتمنى له السعادة، مضيفة أن العالم محظوظ بوجوده.