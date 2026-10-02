قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة اليمنية: سقوط 1500 قتيل وجريح من ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة
علامات الاستفهام أكتر من التعجب| تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة فلاي دبي
أحمد زايد: الهوية المصرية تتمتع بالتماسك والاستقرار رغم التحديات
سيدات الأهلي يهزم إنبي بـ 7 - 1 في الدوري
برلماني: وعي المصريين خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات استهداف الدولة
إسبانيا.. «سانشيز» يدرس الدعوة لانتخابات مبكرة بعد هزيمة حكومته في تصويت بشأن الإسكان
مفاجأة.. شريكة إيلون ماسك وأم 4 من أبنائه: أنهى علاقتنا دون سابق إنذار
قرار ترامب كأن لم يكن.. القضاء الأمريكي يعيد كبير المدعين العامين في سياتل إلى منصبه
روسيا: انسحاب القوات الأمريكية والتحالف من العراق يعزز قدرة بغداد على حماية أمنها
لميس الحديدي: استهداف المدينة المنورة استفزاز لمشاعر المسلمين.. ومصر لن تنسى غزة
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر
مجـ زرة جديدة في إثيوبيا.. أكثر من 50 قتيلا خلال 3 أيام جنوب تيجراي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفاجأة.. شريكة إيلون ماسك وأم 4 من أبنائه: أنهى علاقتنا دون سابق إنذار

شيفون زيليس وإيلون ماسك
شيفون زيليس وإيلون ماسك
القسم الخارجي

كشفت شيفون زيليس، شريكة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك السابقة وأم أربعة من أبنائه، أن الملياردير أنهى علاقتهما بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، قائلة إن الانتقال من الوقوع في الحب إلى التخلي عن العلاقة خلال أسبوع أمر صعب، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

وعبّرت زيليس، التي تعمل مديرة تنفيذية في شركة نيورالينك الناشئة المتخصصة في زراعة شرائح الدماغ والتي أسسها ماسك، عن ألمها- في منشور مطول على منصة إكس اليوم الجمعة- بعد ساعات فقط من ملاحظة مستخدمي مواقع التواصل أن الملياردير توقف عن متابعتها على المنصة التي يملكها.

وكتبت زيليس، البالغة من العمر 40 عامًا، أنها أحبت ماسك أكثر من الحياة نفسها، وأنه علّمها ما يعادل معرفة مئة حياة، وجعل حياتها تزخر بالمعنى، ولذلك فإن هناك خسارة كبيرة، لكنها محظوظة لأنهما أنجبا أربعة أطفال رائعين يمثلون أجمل ما في حياتها.

وأضافت أنها ممتنة للغاية لأطفالهما، وأنهم يجعلون كل يوم أفضل أيام حياتها، معربة عن أملها ودعائها بأن يتمكنا من أن يكونا صديقين ووالدين متعاونين بشكل جيد.

ووصفَت زيليس ماسك بأنه روح معذبة، وقالت إنها تشعر بالسعادة لأنها استطاعت أن تُشعره بما يعنيه أن يكون مفهومًا بعمق، وأن يحظى بالرعاية والحب الهادئ والمستقر واللطيف.

وأضافت أنها أحبت أن تكون بالنسبة إليه مساحة آمنة ومكانًا للتوازن والهدوء والحب، وأنها كانت تسعد بإعادة الابتسامة إلى وجهه عندما يكون في حالة سيئة، مؤكدة أنها ستفتقده بشدة.

رسائل عاطفية قبل الانفصال

وألمحت زيليس، وهي أم لأربعة من أبناء ماسك البالغ عددهم 14 طفلًا، إلى أن الانفصال جاء بمثابة صدمة لها، إذ نشرت لقطة شاشة لرسائل عاطفية متبادلة بينهما قبل أسبوع واحد فقط.

وكتبت زيليس لماسك أنها كانت سعيدة جدًا برؤيته على الإفطار وأنها تحبه كثيرًا.

ورد ماسك بأنه يحبها أيضًا، موضحًا أنه لم يكن يعلم أن مأدبة العشاء التي أقيمت بمناسبة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج كانت ستشمل حضور الشركاء، مشيرًا إلى أن مأدبة بكين لم تكن كذلك، وإلا لكان دعاها.

وردت زيليس بأن ذلك يعني لها الكثير وشكرته.

ولم يعلق ماسك، البالغ من العمر 55 عامًا، حتى الآن على الانفصال.

واختتمت زيليس منشورها بالتأكيد على أنها تتألم، لكنها تهتم كثيرًا بإيلون وستظل دائمًا تتمنى له السعادة، مضيفة أن العالم محظوظ بوجوده.

شريكة إيلون ماسك شيفون زيليس إيلون ماسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

 الكابتن سميت ماتشهار

لم يكن بوسعي ترك الأخرين يموتون .. أول تصريحات من قائد طائرة فلاي دبي

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث

ترشيحاتنا

أحمد محسن

برلماني: لقاء الرئيس بالعمد والمشايخ يؤكد أن تنمية الريف في قلب أولويات الدولة

مجلس النواب

ولاء الصبان: البرلمان جاهز للتعديلات التشريعية فور انتهاء منتدى 2026

سامي نصر الله

برلماني: دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في منتدى مصر 2026 تؤكد أهمية الحوار الوطني لصناعة المستقبل

بالصور

النوم 9 ساعات يوميا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة.. دراسة تكشف المدة الأقل خطورة

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

حالة نادرة لطفلة عمرها عام ونصف.. استخراج جنين مشوه من معدتها

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

الجري البطيء لمدة 10 دقائق يعزز السعادة ويحسن التركيز.. دراسة تكشف الفوائد

تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ

من قلب باريس.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام برج إيفيل| صور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد