شركات الاتصالات الأوروبية تدرس مشروعا مشتركا لمنافسة إيلون ماسك

تجري كبرى شركات الاتصالات الأوروبية، وهي «دوتشيه تليكوم» و«أورانج» ومجموعة «فودافون» و«تيليفونيكا»، محادثات أولية؛ لتشكيل «تحالف تجاري» يهدف إلى تطوير خدمات الاتصالات الفضائية، وربط الأقمار الصناعية مباشرة بالهواتف المحمولة، وذلك في مسعى لتأسيس منافس أوروبي لخدمات «ستارلينك» التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

وذكر تقرير لشبكة «بلومبرج» الأمريكية، أن الشركات تبحث تأسيس مشروع مشترك للتقدم بصورة جماعية للمنافسة على تراخيص استخدام الطيف الترددي المخصص للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ولا سيما نطاق التردد البالغ 2 جيجا هرتز، الذي اقترح الاتحاد الأوروبي تخصيصه لمشغل أوروبي محلي.

ويأتي التحرك؛ في إطار مساعي الشركات لتعزيز القدرات الأوروبية في مجال الاتصالات الفضائية، وتقليص الاعتماد على الشركات الأجنبية، بما يتماشى مع توجهات الاتحاد الأوروبي لتعزيز السيادة الرقمية وتطوير بنية تحتية مستقلة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

ولم تتخذ الشركات الأربع أي قرارات نهائية بشأن تشكيل المشروع المشترك أو التقدم بعروض للحصول على التراخيص، فيما امتنعت «فودافون» و«أورانج» عن التعليق على المحادثات، ولم يصدر رد فوري من «دوتشيه تليكوم» و«تيليفونيكا».

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المنافسة العالمية على خدمات الاتصالات الفضائية المباشرة للهواتف المحمولة، مع سعي شركات الاتصالات الأوروبية إلى تأسيس منافس إقليمي لخدمة «ستارلينك» التابعة لإيلون ماسك، ودعم بناء منظومة اتصالات فضائية أوروبية أكثر استقلالاً.