سيدات الأهلي يهزم إنبي بـ 7 - 1 في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم “سيدات” بالنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على مضيفه إنبي بـ 7 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة، محققًا انتصاره الرابع على التوالي، بعدما فاز على فريق SAK بنتيجة 19-0، والزمالك 6-0، وسموحة 10-0.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: إسراء السقا في حراسة المرمى، ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وسارة خالد وأشرقت عادل في خط الدفاع، ولولو نصر وكاثرين ناجاديا وثريا أشرف وحبيبة عصام في خط الوسط، وآوا كاسيت ونادين غازي في خط الهجوم.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: وفاء ربيع وعزة الفولي وإيمان حسن وهنا عثمان ومريم خميس وملك ماهر وكاميليا الديب وفرح محمد وڤيكتوريا أوسي.

افتتحت آوا كاسيت التسجيل للأهلي في الدقيقة 12، بعد تمريرة من نورا خالد، قبل أن يدرك إنبي التعادل في الدقيقة 35.

واستعاد الأهلي تقدمه في الدقيقة 40 عن طريق نادين غازي، التي سجلت الهدف الثاني بصناعة أشرقت عادل.

وبعد دقيقتين، أضافت حبيبة عصام الهدف الثالث إثر تمريرة من آوا كاسيت، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، عززت أشرقت عادل تقدم الأهلي بالهدف الرابع في الدقيقة 48، مستفيدة من ركلة ركنية نفذتها لولو نصر.

وعادت لولو لتصنع الهدف الخامس من ركلة ركنية أخرى في الدقيقة 70، سجلت منها آوا كاسيت هدفها الثاني في اللقاء.

وأضافت نادين غازي الهدف السادس في الدقيقة 90، بعد تمريرة من آوا كاسيت، لتسجل ثاني أهدافها في المباراة، قبل أن تختتم لولو نصر السباعية في اللحظات الأخيرة، وتنتهي المواجهة بفوز الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدف.

ويقود فريق سيدات الأهلي: أحمد رمضان مديرًا فنيًا، ويعاونه سارة عبد الله مدربًا عامًا، ومصطفى رفعت مدربًا لحراس المرمى، وحسن أحمد محللًا للأداء، وعبد الرحمن سعيد مديرًا إداريًا، وأروى سامح إداري شؤون اللاعبين، وتامر عماد مخططًا للأحمال، فيما يضم الجهاز الطبي أسماء الدمرداش طبيبًا للفريق، وآلاء عماد وحبيبة محمد إخصائيتي العلاج الطبيعي.

وفى مباريات اخرى اقيمت بنفس الجولة والتوقيت، فاز مسار على مضيفه مركز شباب الزهور 3-صفر ووادى دجلة على مضيفه بالم هيلز 3-1 وزد على مضيفه مودرن سبورت بنتيجة كبيرة 21-صفر وورع على ضيفه البنك الاهلى 3-2 ..فيما خسر الزمالك امام ضيفه المقاولون العرب 3-5.