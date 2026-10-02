قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التسامح والتعايش بالإمارات: شيخ الأزهر إمامٌ مرموق يقود رسالة السلام والتعايش
المجر تفوز على جورجيا بهدف في دوري الأمم الأوروبية
4 مواسير ومساحة رملية.. الري تكشف تفاصيل المعدية الآمنة لأطفال البحيرة لحين الانتهاء من الكوبري
استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمالي رام الله
إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد
ضعف حصيلة 2025| هيئة فلسطينية: 30 شهيدًا برصاص المستوطنين منذ بداية 2026
قرار عاجل من الري تتحرك لإنقاذ أطفال البحيرة بعد صورة عبور الماسورة| تفاصيل
عبد الرحيم علي: الضربة الأمنية الأخيرة للإخوان كشفت شبكة في أمريكا و10 دول عربية
«مش مجرد استلام المفتاح».. الضرائب العقارية تحسم موقف الشقق المشطبة والوحدات تحت الإنشاء
الداخلية: ادعاءات وجود احتجاجات أو إضراب عن الطعام داخل مراكز الإصلاح شائعات إخوانية
السعودية.. اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقت على خميس مشيط
5 سيارات سيدان زيرو في مصر.. تبدأ من 685 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيدات الأهلي يهزم إنبي بـ 7 - 1 في الدوري

منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري
منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري
أ ش أ

حقق الفريق الأول لكرة القدم “سيدات” بالنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على مضيفه إنبي بـ 7 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة، محققًا انتصاره الرابع على التوالي، بعدما فاز على فريق SAK بنتيجة 19-0، والزمالك 6-0، وسموحة 10-0.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: إسراء السقا في حراسة المرمى، ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وسارة خالد وأشرقت عادل في خط الدفاع، ولولو نصر وكاثرين ناجاديا وثريا أشرف وحبيبة عصام في خط الوسط، وآوا كاسيت ونادين غازي في خط الهجوم.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: وفاء ربيع وعزة الفولي وإيمان حسن وهنا عثمان ومريم خميس وملك ماهر وكاميليا الديب وفرح محمد وڤيكتوريا أوسي.

افتتحت آوا كاسيت التسجيل للأهلي في الدقيقة 12، بعد تمريرة من نورا خالد، قبل أن يدرك إنبي التعادل في الدقيقة 35.

واستعاد الأهلي تقدمه في الدقيقة 40 عن طريق نادين غازي، التي سجلت الهدف الثاني بصناعة أشرقت عادل.

وبعد دقيقتين، أضافت حبيبة عصام الهدف الثالث إثر تمريرة من آوا كاسيت، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، عززت أشرقت عادل تقدم الأهلي بالهدف الرابع في الدقيقة 48، مستفيدة من ركلة ركنية نفذتها لولو نصر.

وعادت لولو لتصنع الهدف الخامس من ركلة ركنية أخرى في الدقيقة 70، سجلت منها آوا كاسيت هدفها الثاني في اللقاء.

وأضافت نادين غازي الهدف السادس في الدقيقة 90، بعد تمريرة من آوا كاسيت، لتسجل ثاني أهدافها في المباراة، قبل أن تختتم لولو نصر السباعية في اللحظات الأخيرة، وتنتهي المواجهة بفوز الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدف.

ويقود فريق سيدات الأهلي: أحمد رمضان مديرًا فنيًا، ويعاونه سارة عبد الله مدربًا عامًا، ومصطفى رفعت مدربًا لحراس المرمى، وحسن أحمد محللًا للأداء، وعبد الرحمن سعيد مديرًا إداريًا، وأروى سامح إداري شؤون اللاعبين، وتامر عماد مخططًا للأحمال، فيما يضم الجهاز الطبي أسماء الدمرداش طبيبًا للفريق، وآلاء عماد وحبيبة محمد إخصائيتي العلاج الطبيعي.

وفى مباريات اخرى اقيمت بنفس الجولة والتوقيت، فاز مسار على مضيفه مركز شباب الزهور 3-صفر ووادى دجلة على مضيفه بالم هيلز 3-1 وزد على مضيفه مودرن سبورت بنتيجة كبيرة 21-صفر وورع على ضيفه البنك الاهلى 3-2 ..فيما خسر الزمالك امام ضيفه المقاولون العرب 3-5.

الفريق الأول لكرة القدم سيدات النادي الأهلي إنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

فلاي دبي

تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتمسك بـ حمزة عبد الكريم رغم عروض الإعارة.. وخطة لتطوير اللاعب

ترشيحاتنا

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

بالصور

راحة وأناقة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة|صور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

النوم 9 ساعات يوميا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة.. دراسة تكشف المدة الأقل خطورة

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

حالة نادرة لطفلة عمرها عام ونصف.. استخراج جنين مشوه من معدتها

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

الجري البطيء لمدة 10 دقائق يعزز السعادة ويحسن التركيز.. دراسة تكشف الفوائد

تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد