«خاين» تجمع شيرين ووليد سعد من جديد.. ومحطات ناجحة في مسيرة التعاون

عادت النجمة شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها من جديد، من خلال أحدث أغنياتها «خاين»، التي طرحتها مؤخرًا، لتلقى تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إشادات من عدد من أصدقائها في الوسط الغنائي.

وتجمع أغنية «خاين» بين كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان الموسيقار وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وماستر توما.

شيرين عبد الوهاب

وتُجدد أغنية «خاين»، التعاون الفني بين شيرين عبد الوهاب ووليد سعد؛ بعدما جمعتهما مجموعة من الأغنيات التي حققت نجاحًا لافتًا، من بينها «بحبك قوي»، و«كنت تسيبني»، و«لا يا حبيبي»، و«كلام»، و«بطمنك»، و«عين ونني»، و«اللي جارحني»، و«لسه في الأيام أمل»، و«مين اختار»، و«قلة النوم» وماتفرحش غير لفرحك» و«كنت بقول» و«أخيرا اتأخرت».

وتقول أغنية خاين:

«أيوه دي أغنية.. واسمعها لآخرها.. واعتبرها زي ما تعتبرها.. اللي يوعد واحدة في الأول.. يكمل.. عيب أوي لو سابها في النص.. وخسرها.. أنت عارف اسمه إيه؟.. اسمه خاين.. كنت على نياتي باين.. والحقيقة قصادي واضحة وأنا بنكرها.. العتاب هيفيد بإيه وقت الخيانة.. ده الوفا ما بيتطلبش ولا الأمانة.. الزعل على حد يستاهل ويسوى.. والبكا على حد باع برخيص إهانة.. أنت عارف اسمه إيه؟.. اسمه خاين.. كنت على نياتي باين.. والحقيقة قصادي واضحة وأنا بنكرها».