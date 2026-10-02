«أتكحل عليك».. تجربة موسيقية مستوحاة من الفولكلور المصري

طرحت المطربة روزا فيديو كليب أغنية «أتكحل عليك»، في تجربة موسيقية مستوحاة من الفولكلور المصري، تقدم من خلالها اللحن والكلمات التراثية في قالب موسيقي حديث يجمع بين الطابع الشعبي والإيقاعات العصرية.

يعتمد الفيديو كليب على أجواء بصرية مستوحاة من مصر القديمة؛ تظهر روزا بإطلالة فرعونية تتكامل مع مشاهد المعابد والأعمدة والنقوش، في معالجة فنية تجمع بين الطابع التاريخي والتقنيات السينمائية الحديثة.

تقول روزا عن فكرة «أتكحل عليك»: «بناء جسر بين الأجيال؛ فتقديم اللحن التراثي القديم بتوزيع عصري "Modern" يجعل الأغنية مستساغة وجذابة للمستمع الشاب، وفي الوقت نفسه تلمس قلوب الأجيال الأكبر التي ترتبط عاطفيًا بهذا الكلام، مع حالة من التواصل والبهجة العابرة للزمن، ويساهم في الحفاظ على الهوية المصرية وعدم اندثار أو طمس هذه الكنوز المصرية».



الأغنية تأتي من كلمات وألحان مستوحاة من الفولكلور المصري، وتوزيع موسيقي عصري لهشام محمد، وإنتاج صفوت حسام للإنتاج الموسيقي، وفيديو كليب «اتكحل عليك» من إخراج يوسف وائل، ورؤية إبداعية لجلسة التصوير غانم يوزبكي، وتصوير كلامودا، وتنسيق الأزياء نهاد منعم، ومكياج دينا عزيز، وتتولى شركة «Warner Music» توزيعها رقميًا، ورؤية إنتاجية وإشرافية وتسويق شركة «ElPersona Studios».

وتقول كلمات أغنية «أتكحل عليك»:

"هحطك في عيني يا حبيبي واتكحل عليك

هحطك في رمشي يا اخويا واتكحل عليك

إن جم يسألوني يا حبيبي ما قولش عليك

ويوم القيامة يا حبيبي اتحاسب عليك".

وتنشغل روزا خلال الفترة الحالية بتسجيل عدد من أغاني "البوب" و"المقسوم" بالتعاون مع شركة «وارنر ميوزيك» من المقرر طرحها قريبًا، لتواصل تقديم ألوان موسيقية جديدة ومتنوعة خلال الفترة المقبلة.