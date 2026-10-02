روسيا تختبر الروبوتات القتالية في مناورات المركز 2026

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن روسيا اختبرت أنظمة روبوتية أرضية مخصصة للإمداد اللوجستي والدعم الناري وعبور العوائق، خلال مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "المركز 2026".



وأوضحت الوزارة الروسية، أن روبوتات "بوجومول" و"إمبلس" و"ديبشا" قامت بتوصيل الذخيرة والإمدادات إلى وحدات الهجوم في ميدان تدريب تشيباركولسكي، بينما استهدفت أنظمة "كوريير" المجهزة بقاذفات لهب للمشاة ملاجئ العدو المحاكاة ومواقعه المحصنة.

كما تم نشر طائرات مسيرة أرضية، واستخدمت أنظمة روبوتية هياكل جسور خفيفة الوزن لمساعدة القوات على عبور الخنادق.

وشارك في التدريبات بميدان تشيباركولسكي أكثر من 6000 عسكري، بينهم وحدات أجنبية، إلى جانب أكثر من 500 طائرة مسيرة وأكثر من 50 نظاماً روبوتياً.

وسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمتابعة التدريبات، وأعرب عن ثقته بأن مناورات "المركز 2026" و"التفاعل 2026" ستعمل على "تحسين الاستجابات للتهديدات الخارجية".

وفي سياق منفصل، تفقد بوتين خلال زيارته لميدان التدريب معرضاً لعينات من الأسلحة، حيث شاهد طائرات "جيران-4" و"جيران-5" المسيرة ذات المحركات النفاثة، بالإضافة إلى طائرات اعتراضية وأنظمة حرب إلكترونية.