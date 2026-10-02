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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة بحرية بريطانية: ناقلة نفط تصاب بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

اشتعال سفينة- صورة أرشيفية
اشتعال سفينة- صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أعلنت وكالة الملاحة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز .

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إن قبطان السفينة أفاد بتعرض الناقلة للضربة أثناء عبورها المتجه للخارج عبر المضيق في الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش.

وأوضحت الهيئة أن الضربة تسببت في اندلاع حريق صغير وانقطاع التيار الكهربائي على متن السفينة، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحريق لاحقاً وأن الناقلة تواصل الإبحار حالياً.

وأكدت الوكالة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو آثار بيئية جراء الحادث. وأضافت أن السلطات تحقق في الحادث، فيما نصحت السفن العابرة للمنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.


هجوم إيراني على سفن النفط 


طوال شهر سبتمبر تقريباً، نشرت وسائل إعلام إيرانية تقارير شبه يومية عن انفجارات "سُمعت من جهة البحر"، في مؤشر ينذر بنشاط عسكري يجري في مضيق هرمز، في مشهد أثار الغموض حول طبيعة النشاط العسكري في أهم ممر ملاحي لنقل النفط في العالم.

لكن بيانات سرية كشفها مسؤول أمني غربي لصحيفة "نيويورك تايمز" حسمت اللغز، مؤكدة أن إيران نفسها تطلق عشرات المسيرات والصواريخ أسبوعياً على السفن التجارية العابرة للمضيق، بعيداً عن الأضواء، إلا أن معظم هجماتها تفشل في إصابة أهدافها.

ويوم الأربعاء، خرج الحرس الثوري الإيراني عن صمته وأقر للمرة الأولى بمسؤوليته عن تلك الانفجارات، معلناً أنه ينفذ ضربات في مضيق هرمز كل 24 ساعة.
وقال متحدث باسم الحرس في تصريح رسمي: "نحن نمنعهم من العبور، لكن منذ فترة، لم ترد أمريكا".

استهداف سفينة نفط هيئة بحرية بريطانية مضيق هرمز

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