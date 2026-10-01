كيف تحجز رحلتك بأمان؟.. أسعار الحج السياحي 2027| التفاصيل وضوابط وزارة السياحة الرسمية

تُعد أسعار الحج السياحي 2027، المحطة الأهم لكل راغب في أداء الفريضة؛ إذ اعتمدت وزارة السياحة والآثار المصرية رسمياً ضوابط الموسم الجديد 1448هـ، محددة السقوف القصوى والأسعار لجميع البرامج الفاخرة والاقتصادية والبرية، ويضمن هذا الإطار التنظيمي الشفاف حقوق الحجاج ويحدد التكاليف بدقة، ما يتطلب من المتقدمين سرعة الاطلاع على التفاصيل والمستندات اللازمة للتقديم عبر الشركات المرخصة وتجنب الكيانات الوهمية.

أسعار برامج الحج السياحي 2027

-الحج البري مستوى «ج»: 230 ألف جنيه، جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيها.

-الحج البري مستوى «ب»: 255 ألف جنيه، جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيها.

-الحج البري مستوى «أ»: 260 ألف جنيه، جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيها.

أسعار برامج الحج السياحي 2027

-الحج الاقتصادي بالطيران مستوى «ج»: 270 ألف جنيه، جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيها.

-الحج الاقتصادي بالطيران مستوى «ب»: 290 ألف جنيه، جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيها.

-الحج الاقتصادي بالطيران مستوى «أ»: 310 آلاف جنيه، جدية الحجز 80 ألفًا و150 جنيها.

-الحج السياحي بنظام المخيمات مستوى «ج»: 395 ألف جنيه، جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيها.

الحج السياحي

-الحج السياحي بنظام المخيمات مستوى «ب»: 545 ألف جنيه، جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيها.

-الحج السياحي أبراج: 580 ألف جنيه، جدية الحجز 150 ألفًا و150 جنيها.

-الحج السياحي بنظام المخيمات مستوى «أ»: 650 ألف جنيه، جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيها.

تفاصيل التسكين والوجبات في برامج الحج السياحي 2027

-التسكين يكون رباعيا أو خماسيا وفقا للضوابط المنظمة.

-التسكين السداسي يسمح به في الأجنحة أو الغرف الواسعة بعد معاينتها واعتمادها من اللجنة المختصة.

-يشترط أن يكون الفندق حاصلا على الترخيص اللازم ومفعلا على المسار الإلكتروني.

برامج الحج السياحي 2027

-تلتزم شركة السياحة بتوضيح نظام الوجبات وتفاصيلها بشكل واضح في العقد المبرم مع الحجاج.

-يحصل الحجاج على وجبتين يوميا خلال الإقامة في فنادق مكة والمدينة.

-يحصل الحجاج على ثلاث وجبات يوميا خلال فترة الإقامة في المشاعر المقدسة.

جدية حجز برامج الحج السياحي 2027

-الحج البري: تبلغ جدية الحجز 50 ألفًا و150 جنيها لجميع المستويات.

-الحج الاقتصادي بالطيران: تصل جدية الحجز إلى 80 ألفًا و150 جنيها.

حجز برامج الحج السياحي

-الحج السياحي مخيمات: تبلغ جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيها.

-الحج السياحي أبراج: تصل جدية الحجز إلى 150 ألفًا و150 جنيها.

مسافات السكن في برامج الحج السياحي

حددت الضوابط مسافات السكن في مكة المكرمة، حيث يكون المستوى «أ» حتى 1250 مترا من الحرم، بينما يمتد المستوى «ب» من بعد 1250 مترا وحتى 2000 متر، والمستوى «ج» من بعد 2000 متر وحتى 4000 متر.

السكن في برامج الحج

وفي حالة وجود السكن على مسافة تزيد على 1250 مترًا من الحرم، يجب توفير خدمة «شاتل باص» لنقل الحجاج بما يغطي الطاقة الاستيعابية للفندق.

وفي المدينة المنورة تصل أقصى مسافة للسكن إلى 1250 مترا من المسجد النبوي، مع توفير خدمة نقل للسكن الذي يتجاوز 1000 متر، وتكون مدة الإقامة ثلاثة ليال على الأقل.

موعد التقديم لقرعة الحج السياحي 2027

أوضحت وزارة السياحة والآثار أن تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي يتم من خلال شركات السياحة المصرية، عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، خلال الفترة من 4 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر 2026 وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــا.

موعد التقديم لقرعة الحج السياحي

ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي 2027 لجميع مستويات البرامج يوم 30 سبتمبر 2026، وفقا للجدول الزمني المحدد لموسم الحج الجديد.