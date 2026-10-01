كواليس جلسة عموتة مع توفيق محمد قبل القمة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، كواليس ما دار بين الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتوفيق محمد، الظهير الأيسر للفريق، خلال الفترة الحالية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

تجهيز توفيق محمد لمباراة القمة

وأوضح المصدر أن عموتة عقد جلسة مع توفيق محمد، منحه خلالها قدرًا كبيرًا من الثقة، وطالبه باستغلال الفترة الحالية لإثبات نفسه، خاصة أنه لم يشارك في أي مباراة مع الأهلي منذ بداية الموسم حتى الآن.

وأشار إلى أن المدير الفني شدد على اللاعب بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الجهاز الفني خلال التدريبات، والتركيز على تنفيذ المطلوب منه، تمهيدًا لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل مباراة القمة المقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر أن عموتة يدرس تجهيز توفيق محمد لشغل مركز الظهير الأيسر أمام الزمالك، في ظل إصابة الثنائي كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا، وعدم وضوح موقفهما من اللحاق بمباراة القمة حتى الآن.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني يتعامل مع الفترة الحالية بهدف تجهيز جميع البدائل، تحسبًا لغياب أي من العناصر الأساسية، مع منح توفيق محمد اهتمامًا خاصًا استعدادًا للمواجهة المرتقبة.