مصرع أب ونجله في حادث تصادم في المنوفية

شهدت مدينة سرس الليان حادث تصادم بين عربية تريلا وموتوسيكل نتج عنها وفاة أب ونجله واصابة الام ونقلها الي مستشفى سرس الليان

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز سرس الليان يفيد بحادث تصادم بين عربية تريلا وموتوسيكل وتم الدفع بعربية إسعاف الي مكان الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة وجدي نوفل وابنه عبدالله واصابة الام وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة مستشفى سرس الليان، ونقل الام إلى المستشفى تحت الرعاية المركزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث