مريض نفسي.. القبض على المتهم بالتعدي على المواطنين في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر عدد من المواطنين من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على المارة بالسب والتلفظ بعبارات خادشة للحياء بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة منوف بالمنوفية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصورة ، وبمواجهته تبين أنه مهتز نفسياً ، وباستدعاء عمه (عامل – مقيم بذات الدائرة) وسؤاله أفاد بأن نجل شقيقه يعانى من اضطرابات نفسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع المذكور إحدى دور الرعاية.