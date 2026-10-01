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حتى لا تدخل شريحة أعلى.. سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حتى لا تدخل شريحة أعلى.. سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

تبدأ شركات توزيع الكهرباء، تحصيل  فاتورة كهرباء أكتوبر 2026، ولكي تضمن عدم الدخول في شريحة أعلى يمكن تسجيل قراءة عداد الكهرباء من يوم29 سبتمبر  وحتى 3 اكتوبر

ويستطيع المواطن قراءة العداد والتسجيل إلكترونيا على موقع الشركة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة بنفسه لتقديم قراءة العدادات.

ويستعرض صدى البلد لقرائه طرق قراءة وتسجيل قراءة عداد الكهرباء.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء


اختيار نوع الخدمة
الضغط على أيقونة قراءة العدادات

يجب إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك
اختيار متابعة

إدخال البيانات المطلوبة (رقم العداد، والمنطقة، والعنوان ، كتابة قراءة العداد الشهرية)
الضغط على أيقونة التسجيل.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية

يمكن للمشترك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/XvH6D .
اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

اختيار الشركة التابعة لها على مستوى محافظات مصر.

إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.

الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.

في بعض الشركات سيتطلب منك التسجيل من أجل الاستعلام عن الفاتورة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

يمكن للمشترك الاستعلام عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن طريق الخطوات التالية

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت؛ يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.

يختار المشترك الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها "الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقمًا- رقم العداد المكون من 10 أرقام".
يقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة

أسعار شرائح الكهرباء  الحالية


الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلووات/ساعة

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة بسعر 98 قرشًا .

الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة بسعر 115 قرشًا .

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة بسعر 173 قرشًا .

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة بسعر 214 قرشًا .
في حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات/ساعة شهريًا

الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 كيلووات/ساعة بسعر 251 قرشًا .

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة بسعر 274 قرشًا .

احسب فاتورة الكهرباء اكتوبر


الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 34 جنيها عند استهلاك 50 كيلووات بالإضافة لخدمة العملاء 3 جنيهات.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 100 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء  77.50 جنيه، بالإضافة لخدمة العملاء 6جنيهات.

الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 200 كيلووات  تكون قيمة فاتورة الكهرباء  183.50 جنيه.بالإضافة لخدمة العملاء 12جنيها.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 350 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 443 جنيها، بالإضافة لخدمة العملاء 20 جنيها.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 650 كيلووات  تكون قيمة فاتورة الكهرباء 1,097 جنيه، بالإضافة لخدمة العملاء50جنيها.

الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 1000 كيلووات  تكون الفاتورة  1,919.50 جنيه.بالإضافة لخدمة العملاء 60 جنيها.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات  عند استهلاك 2000 كيلووات تكون فاتورة الكهرباء ب  4,799.50 جنيه بالإضافة لخدمة العملاء 100 جنيه.

شركات توزيع الكهرباء فاتورة كهرباء أكتوبر فاتورة كهرباء أكتوبر 2026 عداد الكهرباء

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