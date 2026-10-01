هزة أرضية بقوة 5.4 درجات تضرب منطقة «هندو كوش» في أفغانستان

ضربت هزة أرضية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر منطقة «هندو كوش» في أفغانستان، وفق ما أفاد به مركز جيولوجي ألماني، بحسب ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وتُعد منطقة هندو كوش من المناطق النشطة زلزاليًا في أفغانستان، وتشهد من وقت لآخر هزات أرضية نتيجة النشاط التكتوني في المنطقة.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة في النبأ العاجل تفاصيل مؤكدة بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة، كما لم ترد، في المضمون المنشور، بيانات رسمية بشأن حجم التأثيرات على المناطق السكنية أو المنشآت.

وتأتي هذه الهزة في سياق النشاط الزلزالي المتكرر الذي تشهده أفغانستان، ولا سيما المناطق الواقعة بالقرب من سلسلة جبال هندو كوش، التي تمتد عبر أجزاء من أفغانستان وباكستان وطاجيكستان.

ويترقب السكان والجهات المختصة عادةً أي هزات ارتدادية محتملة عقب الزلازل، فيما تعتمد تقديرات حجم الأضرار على قوة الهزة وعمق بؤرتها وقربها من المناطق المأهولة.