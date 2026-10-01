بداية من اليوم.. السكة الحديد تتيح حجز تذاكر السفر لذوي الهمم إلكترونيا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة خدمة حجز تذاكر السفر لذوي الهمم ومرافقيهم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الرسمي على الهاتف المحمول، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026.



وأكدت الهيئة أن تلك الخطوة تستهدف تسهيل إجراءات الحصول على خدمات حجز تذاكر السفر من خلال المنظومة الرقمية للهيئة ، موضحة أنه يتم التأكد من صحة التذكرة من خلال مطابقة الرقم القومي وكارت الخدمات المتكاملة للمستفيد من الخدمة والمرافق (إن وجد) ، كما يتم التحقق من مطابقة الأسماء المسجلة بالتذكرة للبيانات الرسمية ، وفي حال وجود أي اختلاف، يُعتبر الراكب بدون تذكرة وتُطبق عليه اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك بما في ذلك تحصيل قيمة التذكرة والغرامة المقررة.

ويمكن للجمهور الحصول على تذاكر السفر من خلال تحميل التطبيق الرسمي لحجز التذاكر من الروابط التالية :

تحميل التطبيق من جوجل بلاي https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf

تحميل التطبيق من آب استورhttps://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902

او عبر الموقع الالكترونى للحجز https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوفير وسائل حجز أكثر سهولة ومرونة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع .