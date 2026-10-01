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بداية من اليوم.. السكة الحديد تتيح حجز تذاكر السفر لذوي الهمم إلكترونيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بداية من اليوم.. السكة الحديد تتيح حجز تذاكر السفر لذوي الهمم إلكترونيا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
حسام الفقي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة خدمة حجز تذاكر السفر لذوي الهمم ومرافقيهم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الرسمي على الهاتف المحمول، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026.


وأكدت الهيئة أن تلك الخطوة تستهدف تسهيل إجراءات الحصول على خدمات حجز تذاكر السفر من خلال المنظومة الرقمية للهيئة ، موضحة أنه يتم التأكد من صحة التذكرة من خلال مطابقة الرقم القومي وكارت الخدمات المتكاملة للمستفيد من الخدمة والمرافق (إن وجد) ، كما يتم التحقق من مطابقة الأسماء المسجلة بالتذكرة للبيانات الرسمية ، وفي حال وجود أي اختلاف، يُعتبر الراكب بدون تذكرة وتُطبق عليه اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك بما في ذلك تحصيل قيمة التذكرة والغرامة المقررة.

ويمكن للجمهور الحصول على تذاكر السفر من خلال تحميل التطبيق الرسمي لحجز التذاكر من الروابط التالية :
تحميل التطبيق من جوجل بلاي https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf 
تحميل التطبيق من آب استورhttps://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 
او عبر الموقع الالكترونى للحجز https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets 
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوفير وسائل حجز أكثر سهولة ومرونة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع .

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل منظومة التحول الرقمي الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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