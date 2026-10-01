كسر خط مياه 1000 يغرق المدابغ بالفيوم.. المياه تقتحم المنازل والمحال والأهالي يستغيثون

تشهد منطقة المدابغ بمحافظة الفيوم حالة من القلق والذعر بين الأهالي، عقب كسر مفاجئ بخط مياه 1000، منذ أكثر من ساعتين ما أسفر عن تدفق كميات كبيرة من المياه إلى شوارع المنطقة، واستمراره لأكثر من ساعتين، وسط مطالبات بسرعة التدخل واحتواء الموقف خوفا من انهيار المنازل أو اصابة أحد الأهالي بسبب الكهرباء.

المياه تتدفق إلى المنازل والمحال التجارية

وأوضح الأهالي أن المياه تواصل تدفقها بشكل كثيف، ما تسبب في غرق الشوارع ودخول المياه إلى عدد كبير من المنازل والمحال التجارية، الأمر الذي أعاق حركة المواطنين وأثار مخاوف من تفاقم الوضع، خاصة مع استمرار تدفق المياه دون توقف رغم وجود بلاعات صرف ألا أن تدفق المياه شديد جدا.

اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف

وأشار الأهالي إلى أن مياه خط الشرب المكسور اختلطت بمياه الصرف الموجودة بالمنطقة، وهو ما زاد من حالة القلق بينهم، مطالبين بسرعة التدخل والتعامل مع الكسر ووقف تدفق المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفاقم الأضرار بالمنطقة.

استغاثات عاجلة للمسؤولين

واستمرت استغاثات الأهالي، الي المسؤلين مطالبين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بسرعة إرسال فرق الطوارئ إلى المنطقة والتعامل مع الكسر، وسحب المياه المتراكمة من الشوارع والمنازل والمحال وأكد الأهالي أن استمرار تدفق المياه بهذا الشكل يمثل خطرًا على منازلهم وممتلكاتهم، مطالبين بسرعة الاستجابة لنداءاتهم قبل حدوث أضرار أكبر، خاصة مع وصول المياه إلى المنازل والمحال التجارية واستمرار اختلاطها بمياه الصرف.

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