فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

كشفت فورد عن النسخة عالية الأداء من موستانج Dark Horse SC، التي تأتي بمحرك V8 سعة 5.2 لتر مزود بشاحن فائق، لتصبح واحدة من أقوى نسخ موستانج المخصصة للطرق العامة والحلبات.

وتعتمد السيارة فورد موستانج على محرك V8 سوبر تشارج سعة 5.2 لتر، بقوة تصل إلى 795 حصانا وعزم دوران يبلغ 660 رطل-قدم، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض من 7 سرعات، وفقا لأحدث البيانات المنشورة عن السيارة.

وتحصل Dark Horse SC على تعديلات كبيرة مقارنة بالنسخ التقليدية من موستانج، تشمل تحديثات على نظام التعليق والتوجيه والمكابح، إلى جانب أنظمة تبريد مصممة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن الاستخدام الرياضي.

كما تتوفر السيارة بحزمة Track Pack التي تضيف مجموعة من التجهيزات الموجهة للحلبات، من بينها إطارات Michelin Pilot Sport Cup 2R، ومكابح من السيراميك الكربوني، وعجلات من ألياف الكربون، مع إزالة المقاعد الخلفية لتقليل الوزن.

وتحصل السيارة كذلك على تعديلات في التصميم الخارجي والديناميكا الهوائية، بهدف زيادة القوة الضاغطة وتحسين الثبات عند السرعات العالية، بما يتناسب مع قدراتها الميكانيكية الكبيرة.

وتبدأ أسعار Dark Horse SC وفقا للبيانات الحديثة من نحو 108 الاف و85 دولارا، بينما يمكن أن يرتفع السعر إلى أكثر من 175 ألف دولار عند اختيار التجهيزات والحزم الأعلى.

وتضع فورد السيارة في قمة تشكيلة موستانج عالية الأداء، مع تقديمها كبديل حديث لفكرة سيارات شيلبي عالية القوة، لكن من دون استخدام اسم Shelby على السيارة.

وتجمع Dark Horse SC بين محرك احتراق داخلي كبير وتقنيات أداء متقدمة، في وقت تتجه فيه صناعة السيارات تدريجيا نحو السيارات الكهربائية، ما يجعل السيارة واحدة من أبرز النماذج التي تحافظ على حضور محركات V8 عالية الأداء ضمن السيارات الرياضية الحديثة.

وتستهدف السيارة السائقين الباحثين عن أداء قوي على الطرق والحلبات في الوقت نفسه، مع توفير تجهيزات يمكن استخدامها في القيادة اليومية إلى جانب القدرات الرياضية.