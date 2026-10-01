الخميس 1 أكتوبر.. سعر الدولار في البنوك الآن

سجل سعر الدولار في مصر استقرارًا مع أول تعاملات صباحية له اليوم الخميس 1-10-2026؛ علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار ثباتا من دون تغيير بمختلف البنوك الحكومية والخاصة .

سعر الدولار في آخر تحديث له

وصل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 51.93 جنيها.

تحركات الدولار

فقد سعر الدولار 14 قرشًا في المتوسط على مستوي البنوك بنهاية تعاملات أمس .

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لسعر الدولار 51.93 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر دولار

وسجل سعر أقل دولار 51.85 جنيها للشراء و 51.95 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.87 جنيها للشراء و 5197 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وصل سعر الدولار 51.89 جنيها للشراء و 51.99 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبل سعر الدولار 51.9 و 51.93 جنيها للشراء و 52 و 52.03 جنيها للبيع في بنوك " البركة، التنمية الصناعية، HSBC".

الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 51.94 جنيها للشراء و 52.04 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB، العربي الإقريقي الدولي، المصرف المتحد، التعمير والاسكان،قناة السويس، الكويت الوطني،الإسكندرية، مصر، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري، العقاري المصري العربي".

وبلغ سعر الدولار 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في بنوك " نكست، سايب".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.1 جنيها للشراء و 52.2 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلي دولار 52.07 جنيها للشراء و 52.17 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.