تجاوز 52 جنيها.. سعر الدولار الآن في البنوك

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، فوق مستوى 52 جنيهاً في منتصف التعاملات، وفقاً لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

يأتي ارتفاع الدولار عند هذه المستويات في وقت يواصل فيه المتعاملون متابعة حركة سوق الصرف، نظراً لتأثير سعر العملة الأمريكية على أسعار العديد من السلع والخدمات، خاصة المنتجات التي تعتمد على مستلزمات أو مدخلات مستوردة.

ويترقب المتعاملون تحركات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار متابعة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 52.08 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم فى بنك مصر 52.08 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى عند cib 52.07 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنوك المصرية



سعر الدولار فى البنك المركزي المصري



- 52.00 جنيه للشراء.

- 52.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى



- 52.08 جنيه للشراء.

- 52.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB



- 52.07 جنيه للشراء.

- 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

- 52.05 جنيه للشراء.

- 52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد

- 52.15 جنيه للشراء.

- 52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

- 52.08 جنيه للشراء.

- 52.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

- 52.14 جنيه للشراء.

- 52.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطنى

- 52.10 جنيه للشراء.

- 52.20 جنيه للبيع.

قاد المستثمرون العرب الطلب على أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوية، اليوم الثلاثاء، وهو ما يعرف بالأموال الساخنة، وذلك وسط مبيعات محلية وأجنبية.

وبلغ صافى شراء العرب فى أذون الخزانة، خلال جلسة اليوم، 19.869 مليار جنيه، بما يعادل نحو 381 مليون دولار، بينما بلغ صافى بيع المستثمرين المحليين والأجانب 7.1 و12.7 مليار جنيه على التوالى.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا بقيمة 5 قروش فى أكبر بنكين حكوميين الأهلى المصرى ومصر ليسجل سعر الشراء 52.07 جنيهًا وسعر البيع 52.17 جنيهًا.