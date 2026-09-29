قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني يعلن مكافأة 10 مليارات تومان للنساء مقابل أسر جنود أمريكيين
الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط تخريبي لخلية مرتبطة بحزب الله في درعا
أحمد موسى: قوة مصر تكمن في تماسك جبهتها الداخلية
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات لدعمهم مشتريات عسكرية لإيران
حمزة عبد الكريم يحتفل بأول أهدافه مع منتخب مصر بعد خماسية جنوب السودان
صحيفة كتالونية تشيد بحمزة عبد الكريم بعد هدفه الأول مع منتخب مصر
البيت الأبيض يحث الاتحاد الأوروبي على الاستفادة من مخزونات الديزل لخفض الأسعار
بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين
العراق يستأنف رحلاته الجوية إلى إيران بعد استثناء من العقوبات الأمريكية
الرئيس السيسي يشدد على أهمية حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها
الحكومة: الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة
ألمانيا: روسيا غير مستعدة حاليا لمحادثات جادة لإنهاء الحرب مع أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تجاوز 52 جنيها.. سعر الدولار الآن في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
رشا عوني

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، فوق مستوى 52 جنيهاً في منتصف التعاملات، وفقاً لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنوك المصرية الحكومية والخاصة.
يأتي ارتفاع الدولار عند هذه المستويات في وقت يواصل فيه المتعاملون متابعة حركة سوق الصرف، نظراً لتأثير سعر العملة الأمريكية على أسعار العديد من السلع والخدمات، خاصة المنتجات التي تعتمد على مستلزمات أو مدخلات مستوردة.

ويترقب المتعاملون تحركات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار متابعة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء.. اليوم الأحد 7 – 1 – 2024 – الأسبوع

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار  فى البنك الأهلى المصرى 52.08 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم فى بنك مصر 52.08 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى عند cib  52.07 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 1 ديسمبر 2021
أسعار الدولار في البنوك المصرية


سعر الدولار فى البنك المركزي المصري


-  52.00 جنيه للشراء.

-  52.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى


-  52.08 جنيه للشراء.

-  52.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB


-  52.07 جنيه للشراء.

-  52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات | مصراوي

سعر الدولار فى بنك البركة
-  52.05 جنيه للشراء.

-  52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد
-  52.15 جنيه للشراء.

-  52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول
-  52.08 جنيه للشراء.

-  52.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
-  52.14 جنيه للشراء.

-  52.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطنى
-  52.10 جنيه للشراء.

-  52.20 جنيه للبيع.

قاد المستثمرون العرب الطلب على أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوية، اليوم الثلاثاء، وهو ما يعرف بالأموال الساخنة، وذلك وسط مبيعات محلية وأجنبية.

وبلغ صافى شراء العرب فى أذون الخزانة، خلال جلسة اليوم، 19.869 مليار جنيه، بما يعادل نحو 381 مليون دولار، بينما بلغ صافى بيع المستثمرين المحليين والأجانب 7.1 و12.7 مليار جنيه على التوالى.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا بقيمة 5 قروش فى أكبر بنكين حكوميين الأهلى المصرى ومصر ليسجل سعر الشراء 52.07 جنيهًا وسعر البيع 52.17 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك الاهلي سعر الدولار الدولار الان ارتفاع الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

وزارة المالية

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل

جانب من التغطية

نائب رئيس المصلحة: خصم 25% على الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر

ترشيحاتنا

صلاة الخوف

كيفية صلاة الخوف .. اعرف حكمها والحالات الجائزة فيها

دار الإفتاء

هل يجوز الصلاة إذا كان الحيض متقطعا؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الصلوات الفائتة

الإفتاء توضح حكم قضاء الصلوات الفائتة وكيفية حسابها لمن تجاوزوا سن التكليف

بالصور

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد