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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
قسم الاقتصاد

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد قفزة  خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، ليتخطى حاجز الـ 52 جنيهًا في عدد كبير من البنوك، بعد أن كان مستقراً في بداية التعاملات عند مستوى 51.66 جنيه، وارتفع الدولار بنحو 36 قرشاً دفعة واحدة بنهاية تعاملات اليوم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أسابيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجلت أسعار الدولار اليوم في البنوك المستويات التالية:

بنك قناة السويس: 52.05 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.05 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.02 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 52.02 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.

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البنك العقاري المصري العربي: 52.02 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 52.02 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 52.02 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.02 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 52.02 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 52.02 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 52.02 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.02 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 52.00 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع.

بنك البركة: 52.00 جنيه للشراء، 52.10 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 51.98 جنيه للشراء، 52.08 جنيه للبيع.

اتش اس بي سي HSBC: 51.92 جنيه للشراء، 52.02 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 51.66 جنيه للشراء، 51.76 جنيه للبيع.

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